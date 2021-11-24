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Türkiye'nin "bohem ve asi fırçası" Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi - Son Dakika

Türkiye'nin "bohem ve asi fırçası" Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi

24.11.2021 12:34

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı'nın 80 eseri, İzmir'deki "Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı" isimli sergide bir araya toplandı.

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı'nın 80 eseri, İzmir'deki "Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı" isimli sergide bir araya toplandı.

Folkart Gallery'deki sergide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kurum ve özel koleksiyonerin elinde bulunan eserler görülebiliyor.

Bugüne değin gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak nitelendirilen sergide Çallı'nın Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Yunus Nadi portrelerinin yanı sıra son dönemdeki en iyi eseri kabul edilen "Manolyalar" da yer alıyor.

"Hayattayken de böyle bir sergi açılmamış"

Serginin proje direktörlüğünü üstlenen Fahri Özdemir, AA muhabirine, İbrahim Çallı'nın Türk resim sanatı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çallı'nın Cevat Dereli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Elif Naci, Cemal Tolu gibi birçok sanatçıyı da yetiştirdiğini aktaran Özdemir, "İbrahim Çallı Türk resim sanatına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış ve Anadolu'dan yetişmiş bir sanatçı." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çallı'nın Türk resim tarihine en önemli sanatçılarını kazandırdığını vurgulayan Özdemir, şöyle dedi:

"İbrahim Çallı, hem bohem hem muhalif bir kişi. En yakın arkadaşı Neyzen Tevfik... İlk başlarda çok zorluklar çekmiş. Sağlığında resimleri çok büyük değer görmemiş. Bütün sanatçılar gibi öldükten sonra değer kazanmış. O asi, bohem yaşamından esinlenerek 'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' ismini verdik sergiye ama resim tarihinde, edebiyat tarihinde, plastik sanatların her alanında muhalif kimliği ön plana çıkmıştır."

Serginin uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu aktaran Özdemir, "Çok uzun süren bir çalışmayla hazırladık bu sergiyi, yaklaşık beş yıllık bir çalışma. Bugüne kadar Türkiye'de açılmış en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi. İbrahim Çallı'nın sağlığında da böyle bir sergi hiçbir zaman açılmamış." diye konuştu.

Serginin başyapıtının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Müzesi'nden getirilen Atatürk portresi olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Sergi kapsamında, 400 sayfalık bir İbrahim Çallı albümü hazırlandı. Bu sergiyle beraber Türk resim tarihinin de bir sürecini görmüş oluyoruz. 1906'dan 1960'a kadar olan süreci de İbrahim Çallı'nın gözünden izleyebilirsiniz. Topkapı Sarayı ile ilgili çalışmaları var. Türbeler ve medreselerle ilgili çalışmaları var. Nü çalışmaları ve portreleri mevcut. Sergimizde aynı zamanda İbrahim Çallı ile ilgili bazı objeler de var. Dönemine ait yayımlanan imzalı kitapçıklar. PTT'nin yayınladığı özel pullar. 1900'lere ait özel evrakı sergimize renk katıyor."

Folkart Gallery olarak 8 yıldır önemli sergiler düzenlediklerini belirten Özdemir, "İzmir'i, sanatın taşrası değil sanatın merkezi olarak görüyoruz. Bu yüzden büyük sergileri hep İzmir'den başlatıyoruz. Bu sergimiz İzmir'den sonra Ankara ve İstanbul'da da düzenlenecektir. 17 Nisan'a kadar Çallı'nın eserleri halka açık olarak burada sergilenecek." dedi.

İbrahim Çallı kimdir?

Denizli'ye bağlı Çal kasabasında 1882'de doğan İbrahim Çallı, ablasının ön ayak olmasıyla Kuleli Askeri Lisesinde okumak için gittiği İstanbul'da giriş sınavlarını kaçırınca arzuhalcilik yapmaya başladı.

Ermeni bir ressamın yanında resim sanatıyla tanışan Çallı, Şeker Ahmet Paşa'nın desteğiyle Sanayi-i Nefise'ye girdi.

Buradan mezun olduktan sonra Hikmet Onat ve Ruhi Arel'in de aralarında olduğu bir grupla Paris'e resim öğrenimine gönderilen Çallı, L'Ecole des Beaux Arts'da, Fernand Cormon Atölyesi'nde eğitim gördü.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Türkiye'ye dönen Çallı, Sanayi-i Nefise'ye hoca olarak girdi.

Emekli olduğu 1947'ye kadar 33 yıl burada hocalık yapan sanatçının eserleri arasında, portreler, nüler, peyzajlar ve natürmortlar ağırlık kazandı.

Sanatçılığının yanı sıra öğretmenliği ile de Türk resim sanatına yön veren İbrahim Çallı, 22 Mayıs 1960'ta mide kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin bohem ve asi fırçası Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi
Türkiye'nin bohem ve asi fırçası Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi
Türkiye'nin bohem ve asi fırçası Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi
Türkiye'nin bohem ve asi fırçası Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi

İbrahim Çallı, Bohem, İzmir, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin 'bohem ve asi fırçası' Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin "bohem ve asi fırçası" Çallı'nın 80 eseri bir araya getirildi - Son Dakika
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