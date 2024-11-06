Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Karabük'te başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Karabük'te başladı

Türkiye\'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Karabük\'te başladı

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) açılış seremonisi yapıldı.

06.11.2024 19:47
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Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) açılış seremonisi yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki açılışa Karabuk Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Emrah Köklü, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin yönetimindeki "Müzikle Terapi" konseriyle başladı.

Vali Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, devletin en güçlü olduğu zamanlarda bile sağlıklı bireylerin bulunmadığı toplumlarda huzur ve refahın sağlanmasının mümkün olamayacağı gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Karabük Üniversitesinin sağlık bilimleri alanında hayata geçirdiği yenilikçi festival ve attığı öncü adımlarla, şehrin ve bölgenin geleceğine yön vermeyi sürdürdüğünü belirten Yavuz, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz gibi sağlık bilimlerinde ilerlemeyi hedefleyen festivallerin, sadece bilgi paylaşımını değil, toplum sağlığını da destekleyen projeler geliştirmeyi amaçlaması son derece kıymetlidir." dedi.

"Festival kapsamında 51 kurumsal paydaş protokolü yaptık"

Rektör Kırışık da "Sağlıkfest" kapsamında 51 kurumsal paydaş protokolü yaptıklarını bildirdi.

Çok sayıda üniversite, kurum ve kuruluş, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının kendilerine bu süreçte çok büyük destek verdiğini anlatan Kırışık, "Burada yapmış olduğumuz yarışmada lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerde 8 yarışma açarak Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladık. Yine yapmış olduğumuz alan etkinliklerini sahada aktif şekilde inşallah hep birlikte gözlemleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezdi.

Öğrenciler projelerini tanıttı

"Sağlıkfest" finalistleri, etkinliğin devam ettiği Gökşen Yücel Spor Salonu'nda katılımcılara projelerini tanıttı.

Finale kalan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Şeyda Sevde Kaya, gazetecilere, yarışmaya "Hayat Saati" projesiyle katıldığını söyledi.

Projenin özel gereksinim gerektiren bireylere yönelik tasarlandığını aktaran Kaya, "İçinde 9 farklı uygulama bulunuyor. Her bir uygulama özel gereksinim taşıyan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamakla görevli. Mesela konuşma rehberim var. Bu uygulama dil terapisti görevi görmüş oluyor. Bu dil terapistini yapay zekayla birleştirdik ve çocukların saatlerine entegre ettik. Bu sayede çocuklarımız her gün pratik yapabilecekler." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Arda Aydınlı da damar yolu bulmanın her zaman kolay bir iş olmadığını ifade etti.

Soruna çözüm bulmak için yola çıktıklarını söyleyen Aydınlı, "Damargöz isimli projemizde kızılötesi ışınlar kullanarak damar yolu bulmayı kolaylaştıran gözlük tasarladık." şeklinde konuştu.

"MediRalli" yarışması heyecan yaşattı

Festival kapsamında Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öncülüğünde Sosyal Yaşam Merkezi önünde "3. Ulusal MediRalli" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Karabük Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden 8 ekip katıldı.

Her ekibin 4 kişiden oluştuğu yarışma, triaj, psikososyal, bilgi ve resüsitasyon etapları olmak üzere 4 aşamada yapıldı.

Etkinlik boyunca katılımcıların sağlık becerilerini çeşitli alanlarda test eden aşamalar başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Karabük'te başladı - Son Dakika

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