Türkiye'ye örnek oldu, bu sokak kadınların el emeğiyle canlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'ye örnek oldu, bu sokak kadınların el emeğiyle canlandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve sadece kadın esnafın bulunduğu Hüma Hatun Sokağı, ahilik geleneklerini yaşatan 12 kadın esnafın bir arada işletmecilik yaptığı Türkiye'deki tek sokak olarak dikkat çekiyor. Sokak, kadınlar için bir gelir kapısı olmanın yanı sıra Türkiye'ye de örnek oluyor. İşyeri konsepti dışında ürün satmayan esnaflar, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yöresel lezzetlerin yanı sıra bölgenin el sanatlarını da sergiliyor. Hüma Hatun Sokağı, ziyaretçilerin takdirini topluyor ve kadın esnafın bir arada olduğu bu örnekle Türkiye'de benzersiz bir deneyim sunuyor.

29.07.2024 21:32
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Türkiye'ye örnek oldu, bu sokak kadınların el emeğiyle canlandı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve sadece kadın esnafın bulunduğu sokak Türkiye'de tek olmasıyla dikkat çekiyor. Ahilik geleneklerini yaşatmaya çalışan 12 kadın esnaf, yaklaşık 5 yıldır bir arada işletmecilik yapıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Hüma Hatun Sokağı 2019 yılında yapılan çalışmayla adeta yeniden canlandı. Sil baştan yenilenen sokak kadınlar için gelir kapısı olurken, Türkiye'ye de örnek oluyor. Ahilik kültürünün ülkeye yayılması için çaba harcayan 12 kadın esnaf, imece usulü ile çalışıyor. İşyeri konsepti dışında ürün satmayan esnaflar, gerekli ihtiyaçlarını da birbirlerinden karşılıyor. Sokakta; hayvansal ve kuru gıda, hediyelik eşya, aşevi ve taş fırın ekmeği, tatlıcı gibi birçok işyerinin yanı sıra bölgenin el sanatlarının da sergilendiği küçük atölyeler bulunuyor.

Yöresel lezzetler sokakta turistlerin beğenisine sunuluyor

Ahilik kültürünün yaşayan tek örneği olan Hüma Hatun Sokağı'nda esnaflık yapan Selda Demir, "Bu sokağımızda 12 kadın işletmecimiz var. Ben de onlardan biriyim. Organik ürünler üzerine hizmet veriyorum. Kavanoz ürünleri, kuru gıda, pestiller, cevizli sucuklar yapıyorum. Tamamıyla hepsi organik. Buraya gelenler memnun, güzel dönüşler alıyoruz. Mutlular, mutlu ayrılıyorlar. Elimizden geldiği kadar ilgileniyoruz. 3 tane hediyelik eşya dükkanımız var, çay ocağı, kadayıfçı, gözlemeci, Divriği pilavcımız, organik ürünler dükkanımız var ayrıca tandır ekmeği dükkanımız var" dedi.

Ziyaretçilerin takdirini topluyor

Sokağın geçmişi ile ilgili bilgiler veren Fatma Tepe Şeker, "Hüma Hatun Sokağı; 1800'lü yıllarda Divriğili bir hanım tarafından kurulmuş bir vakfın dükkanlarının bulunduğu bir sokak. Dolayısıyla kendi adı verilmiş. Valiliğin projesi ile dükkanlar restore edildi, 12 esnaf kadın projesi de uygulamaya geçiriliyor. 5 yıldan bu yana ben de esnaflık yapıyorum. Aynı zamanda 12 kadın esnafın bir arada olmasıyla da Türkiye'de tekiz. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyonunun bitmesiyle sokağımızda hareketli bir dönem yaşıyoruz. Gelenler çok memnun, biz de gelenlerden memnunuz. Önce şaşırıyorlar. Kadın esnaf her yerde oluyor ama 12 dükkan bir arada esnaflık yapan yok. Ondan dolayı da çok mutlu oluyorlar ve bizi destekliyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'ye örnek oldu, bu sokak kadınların el emeğiyle canlandı - Son Dakika

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