Tuz Gölü şifa turizminin merkezi haline geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tuz Gölü şifa turizminin merkezi haline geliyor

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Türkiye'nin yüzde 60'lık tuz ihtiyacını karşılayan ve ülkenin ikinci büyük gölü unvanını taşıyan Tuz Gölü, şifa turizminin merkezi haline geliyor. Aksaray, Ankara ve Konya illerinin sınırlarını birleştiren ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte şifa turizmine kapılarını açtı. Tuz Gölü, ayak mantarı, ayak kokusu sorunu ve egzama gibi hastalıklara karşı şifalı olarak biliniyor. Her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü, eşsiz manzarasıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

21.06.2024 17:05
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Tuz Gölü şifa turizminin merkezi haline geliyor

AKSARAY - Türkiye'nin yüzde 60'lık tuz ihtiyacını karşılayan ve ülkenin ikinci büyük gölü unvanını taşıyan Tuz Gölü şifa turizminin de merkezi haline geliyor.

Aksaray, Ankara ve Konya illerinin sınırlarını birleştiren ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü havaların ısınmasıyla birlikte şifa turizmine kapılarını açtı. Türkiye'nin 2 milyon ton tuz hasadı ile yüzde 60'lık tuz ihtiyacını karşılayan göl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Plaj havasında Tuz Gölü'nde yürüyüş yapan ziyaretçilerin kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi de tuzlu suda şifa bulmak için çıplak ayakla yürüyor. Son yıllarda yürüme turizmi adıyla sıkça ziyaret edilen Tuz Gölü, ayak mantarı, ayak kokusu sorunu ve egzama gibi hastalıklara karşı şifalı olarak biliniyor. Özellikle havaların ısınması ile birlikte her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasını izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayakla yürüyebilmek için geliyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü eşsiz manzarasıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir görsel sunuyor. Küçük çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, aileler ise Tuz Gölü'nde fotoğraf çektiriyor.

Belçika'dan memleketi Kırıkkale'ye izne gelen gurbetçi Oktay Gök (53), Tuz Gölü'nü araştırdıktan sonra ilgi duyarak ziyaret ettiğini söyledi.

Gök, "Bayram tatilini geçirmek için Belçika'dan geldim. Gezmek için bugünde Tuz Gölü'ne gidelim dedik. Kırıkkale'den sırf burası için geldim. Su çok güzel ve sağlıklı olduğunu duydum. Göçmen kuşlarını,flamingoları duyunca hoşuma gitti. Buranın ülkenin tuz ihtiyacını karşılaması da çok güzel" diye konuştu.

Tuz Gölü kıyısında yaşadığını belirten Tolga Aksoy da, "Buralı olduğumuz için geldik ve geziyoruz. Burayı kerkese tavsiye ediyoruz. Göl çok güzel olduğu kadar şifalı su ayak hastalıklarına iyi geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tuz Gölü şifa turizminin merkezi haline geliyor - Son Dakika

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