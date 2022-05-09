Two Turkish Tenors Müzikal Düello, Mersin Müzik Festivali'nde sahnelenecek - Son Dakika

Two Turkish Tenors Müzikal Düello, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahnelenecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, tenor Atılgan Gümüş'ün yazıp yönettiği Two Turkish Tenors Müzikal Düello/Jüri Sizsiniz oyununu 11 Haziran Cumartesi saat 20.00'de, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikte sanatçılar farklı müzik türlerini seslendirecek.
Kaynak: AA
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