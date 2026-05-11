Ücretsiz Halk Plajlarına 3 Yeni Ekleme - Son Dakika
11.05.2026 10:59
Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı ile ücretsiz plaj sayısı 23’e çıkıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları süren 3 yeni halk plajı ile birlikte ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı 23'e yükseliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri hem yerel halkın turizm imkanlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla geliştirilmiş önemli uygulamalar arasında yer alıyor. 2019 yılında başlatılan ve yalnızca bakanlık tarafından işletilen bu plajlar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibarıyla 3 yeni plaj daha ekleniyor. Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor.

ERİŞİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNE UYGUN PLANLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmete sunduğu halk plajlarında girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor. Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Ayrıca yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.

Kaynak: DHA

