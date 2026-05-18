Ulaş\'ta Bahar Şenliği Coşkusu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bahar şenliği gerçekleştirildi.

Ersin Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler oyun ve yarışmalarla eğlenme imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik çuval yarışı, sandalye kapmaca, çeşitli parkur oyunları düzenlendi. Müzik dinletisi eşliğinde eğlenen çocuklar, arkadaşlarıyla baharın gelişini kutladı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, yaptığı konuşmada, okulların sadece bilginin verildiği yer değil, aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini geliştirdiği bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Bu şenliğin öğrencilerimize büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna inanıyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.