Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Çorum'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan Uraloğlu'ndan Çorum'a yoğun ziyaret programı

ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu düzenlenen törenlerin ardından kentte bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Çorum Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali Ali Çalgan ile makamında bir araya geldi. Ziyaretin ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, son olarak Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelen Uraloğlu, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.