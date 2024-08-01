Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

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Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Atatürk Caddesindeki aşure programına Kaymakam Mustafa İlker Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Selendi Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kösem, birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirterek, "Aşure dağıtımı programı, hem geleneksel değerlerin yaşatılması hem de toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.