Uludağ'da Çakallar Fotokapanla Görüntülendi
Uludağ'da Çakallar Fotokapanla Görüntülendi

26.03.2026 13:44
Yaban hayatını izlemek için yerleştirilen fotokapanla Uludağ'da 2 çakal görüntülendi.

Uludağ'da orman yolunda yürüyen 2 çakal fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek için ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınarak kontrol ediliyor.

Bölgede kayıt alan bir fotokapanca 2 çakal görüntülendi. Görüntülerde orman yolunda yürüyen çakallar yer aldı.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fotokapanlarımız bu kez yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan 2 altın çakalı bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstlenirler. Kemirgen popülasyonunu dengeleyerek tarım alanlarını koruyan çakallar, sanılanın aksine utangaçtır ve insanlara saldırmaz. Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktadır."

Kaynak: AA

Uludağ, Çakal, Çevre, Doğa

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
