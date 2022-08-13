SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle başladı - Son Dakika
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SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle başladı

13.08.2022 01:15

Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen tören kapsamında, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kırmızı halı geçişi yapıldı.

Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen tören kapsamında, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kırmızı halı geçişi yapıldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, kırmızı halı geçişi sonrası yaptığı açıklamada, tüm Bosna Herseklileri ve turistleri SFF'ye davet ettiğini ifade etti.

19 Ağustos'a kadar sürecek, sinemaseverlerin 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulacağı, Güneydoğu Avrupa sinemasının en büyük etkinliği olarak adlandırılan SFF'ye, salgın tedbirlerinin de kaldırılmasıyla, dünyanın dört bir yanından binlerce sinemasever katıldı.

Ukraynalı yönetmen, senarist ve yapımcı Sergej Loznitsa ve İsveçli yönetmen Ruben Östlund, festivalin açılış töreninde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülüne layık görüldü. Loznitsa, Saraybosna'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ödül için, SFF organizatörlerine teşekkür etti.

Festival direktörü Jovan Marjanovic, festivalin salgına bağlı sebeplerden dolayı 2 yıl aradan sonra tekrar eski haliyle düzenleniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Festivalde TRT ortak yapımı ve TRT ödüllü 6 film yer alıyor

Bugün başlayan ve 19 Ağustos'a kadar sürecek 28'incisi gerçekleştirilen SFF'de 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü film olmak üzere 6 TRT filmi yer alıyor.

Festivalin açılışı İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı Altın Palmiye ödüllü filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmiyle gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği "Klondike" filmi, Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarışacak.

Bosnalı ödüllü yönetmen Aida Begic'in yönettiği, Adis Djapo'nun yapımcılığını üstlendiği "Balat" (A Ballad) filmi, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapacak.

Kasım Ördek'in yönettiği, Hayet Benkara'nın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı kısa film "Birlikte, Yalnız", dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nin kısa film yarışmasında gerçekleştirecek.

Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'in geliştirme aşamasındaki projelerin yer aldığı Ortak Yapım Marketi'nde TRT ortak yapımı "Günyüzü" isimli film projesi, Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde ise TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" yer alacak.

Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde en iyi filme "TRT Ödülü" verilecek.

SFF, dünyaca ünlü isimleri ağırladı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Yönetmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmiyle başladı - Son Dakika

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