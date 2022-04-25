Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 104 ülkeden başvuru yapıldı - Son Dakika

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalara 104 ülkeden 1408 başvuru yapıldı.

Festival, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve Karabük Üniversitesinin danışmanlığında yapılacak belgesel ve belgesel film yapım destek yarışmalarına başvurular tamamlandı.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, 22 yıldır aralıksız yapılan festivali sürdürmek ve büyütmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yarışmanın dünyada bilinir hale geldiğini ve bir marka olduğunu vurgulayan Köse, "Belgesel, belgesel film yapım destek ve fotoğraf yarışmalarına 104 ülkeden 1408 başvuru yapıldı. Alanlarında tanınmış jüri üyelerimiz bu eserleri bir bir değerlendirecek. Yarışmacılara ödülleri festivalde verilecek." bilgisini paylaştı.

Köse, yoğun ilgi gören Altın Safran Fotoğraf Yarışması'na başvuruların ise 10 Mayıs'ta sona ereceğini kaydetti.