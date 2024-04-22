1. Uluslararası Balkan Keman Festivali, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde başladı.
TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın, tüm dillerden güçlü olduğunu vurguladı.
Sanatın büyük bir gücü olduğunu belirten Rektör Tabakoğlu, "Diline, dinine ve ırkına bakılmaksızın sanat alanında herkes anlaşabilmektedir. Bu yüzden konservatuvarımızın çalışmalarını çok önemsiyoruz." dedi.
Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tabakoğlu, güzel bir etkinlik geçirilmesini diledi.
"Festival boyunca Edirne'yi kemanın büyülü sesi kaplayacak"
TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Balkanlar'ın zengin bir kültürel mirasa ve derin sanat anlayışına sahip olduğunu söyledi.
Festivalde, müziğin evrensel dilinde birleşeceklerini belirten Zafer, hafta boyunca birbirinden güzel konser ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti.
Festivalin, farklı kültürler arasındaki işbirliğine katkı sunması temennisinde bulunan Zafer, şunları kaydetti:
"Düzenlemiş olduğumuz bu festival kapsamında Balkanlar'ın eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Festival boyunca kemanın büyülü sesini Balkanlar ve Avrupa'dan gelen sanatçılar eşliğinde dinleme fırsatı bulacağımız gibi öğrencilerimiz de hafta boyunca üstatlarla dersler yaparak becerilerini geliştirecekler. Sanatın birleştirici gücüyle bu festivalin Balkanlar'da barış ve dostluğun pekişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."
Açılış programı üniversite sanatçılarının oluşturduğu Trakya Ensemble'nin mini konseriyle sona erdi.
Festival 27 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uluslararası Balkan Keman Festivali Trakya Üniversitesi'nde başladı - Son Dakika
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih İlkokulu'nda resim sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında öğrencileri tebrik ederek, serginin amacının öğrencilerin geleceğe bakış açılarını görmek ve tarihten ilham alarak umutla geleceğe bakmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı'nda Türklerin birlik olması gerektiği vurgulandı. Çalıştay, Özbekistan Sanat Akademisi ve TİKA tarafından desteklendi. Sergide, Özbekistanlı sanatçıların eserleri sergilenecek.
Bayburt'ta düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında atlı cirit gösterisi gerçekleştirildi. Türklerin yüzyıllardır oynadığı ciridi icra eden sporcular, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, ciritin Bayburt için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu sporun kentte yaşatıldığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan 'Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Konserde, öğrenciler Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlar eşliğinde 8 çocuk şarkısını seslendirdi. Konseri izleyenler arasında veliler ve vatandaşlar da yer aldı. Konser sonunda yapılan konuşmalarda çocukların önemi vurgulandı ve çocukların ülkenin geleceği olduğu belirtildi.
Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Bahar Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara tiyatro oyunları sunacak. Yalı-Yunus-Topselvi, Hürriyet, Uğur Mumcu, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri'nde sahnelenecek oyunlarla çocuklar coşkulu bir gün geçirecek.
Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Minikler koreografilerini sergileyip bayram şiirleri okudu. Belediye Başkanı Menderes Dal da velilerle birlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini önemsediklerini belirterek, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yanlarında olduklarını söyledi.
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