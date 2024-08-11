Kültür Sanat

Uluslararası Giresun Kümbet Yayla Festivali gerçekleştirildi

GİRESUN - Giresun'un Dereli İlçesi Kümbet Yaylası'nda geleneksel olarak gerçekleştirilen "Uluslararası Kümbet Kültür ve Sanat Festivali"nin 31. düzenlendi.

Kümbet Yaylası'nın Aymaç Çayırı'nda yöre halkının gösterdiği etkinlikte katılımcılar, mahalli sanatçıların sahne alamsıyla horon oynayıp eğlendi.

Etkinlikte konuşan Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, geleneksel hale gelen festivali 31'incisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şenlikoğlu, etkinlikle Kümbet yaylasının tanıtımının yanı sıra gurbet ile sılada yaşayan Giresunluları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, ""Ben bu etkinliğe katılanlara şükranlarımızı sunuyorum. Bugün hep birlikte eğlenelim. Bugün horonda olduğumuz gibi her konuda da yan yana olalım. Giresun'da birliktelik oluşturalım. Giresun, Dereli ve Kümbet bu birliktelik ile daha da güzel olacak" dedi.

Festival, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de protokol konuşmalarını gerçekleştirdi.

Daha sonra yöre sanatçılarının sahne aldığı festivalde yüzlerce kişi horon oynayıp eğlendi.