Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı 150 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kültür Sanat

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 3 günde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen fuar, dördüncü gününde Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda devam ediyor.

Fuarı ilk gününde 52 bin, ikinci gününde 48 bin, üçüncü gününde ise 50 bin kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın kültürel ve ticari hayatına katkı sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi çevre illerden de ziyaretçiler geliyor.

Her yaştan çok sayıda kişinin katıldığı fuar kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş, spor alanları, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.