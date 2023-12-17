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Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir'de Başlıyor

Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Christophe Gans'ın yönettiği 'Güzel ve Çirkin' film gösterimi ile başlıyor. Festivalde konferanslar ve film gösterimleri ücretsiz olacak.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir\'de Başlıyor
17.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:43
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Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 Aralık Perşembe günü Christophe Gans'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin" film gösterimi ile başlayacak.

Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirilecek Vincent Cassel, Lea Seydoux ve Andre Dussollier'in paylaştığı 2014 yapımı filmin gösterimi öncesinde, saat 15.00'te Doç. Dr. Yasemin Polat, "Mitolojide güzellik ve iyilik" kavramları üzerine bir konferans verecek.

Tüm konferans ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 23 Aralık Cumartesi akşamı, Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Festival direktörü yazar Gülşah Elikbank, AA muhabirine, mitoloji denildiğinde ilk akla gelen coğrafyalardan birinin Ege Bölgesi olduğuna işaret ederek, bu nedenle festivalin ilkini İzmir'de düzenlediklerini belirtti.

Festivalin bir amacının da Türk mitolojisinin zenginliğine dikkati çekmek ve bu alandaki sinema üretimlerini arttırmak olduğunu kaydeden Elikbank, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekçileri arasında bulunduğu festivalin danışma kurulunda Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Onur Saylak ve Başak Köklükaya'nın yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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