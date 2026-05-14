Uluslararası öğrencilerden Çameli\'ye kültür ziyareti

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen "Sultanşehir Sivas'tan Denizli'ye Kültür ve Edebiyat Yolculuğu" projesi çerçevesinde Denizli'de bulunan uluslararası öğrenciler, Denizli'nin sakin şehir (Cittaslow) unvanına sahip ilçesi Çameli'ni ziyaret etti. Farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler, proje kapsamında ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler, ziyaret sırasında Mustafa Çelik ve Cengiz Arslan tarafından karşılandı.

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, öğrencilere Çameli'nin tarihi geçmişi, kültürel mirası ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi. İlçenin sakin şehir kimliği ve doğayla iç içe yapısı, misafir öğrencilerin ilgisini çekti.

Projeye, Güney Afrika, Etiyopya, Kenya, Endonezya, Hindistan, Tayland, Pakistan ve Nepal başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrenciler katıldı. Öğrenciler, Çameli'yi çok beğendiklerini belirterek ilçenin doğal güzelliklerine ve samimi atmosferine hayran kaldıklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında ilçenin önemli yapılarından Taş Konaklar'ı da gezen öğrenciler, bölgenin geleneksel mimarisini yakından inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan misafirler, ziyaretin sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile programı tamamladı. - DENİZLİ