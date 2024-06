Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali Başladı

Kültür Sanat

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali, İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Arif Şimşek Parkı'nda başladı. İlk gününde yüzlerce çocuğu ağırlayan festival her gün farklı bir parkta düzenlenecek. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, misafirlere simit ikramında bulunarak "Yazın geldiğini parklara gelip, eğlenen çocuklarımızdan anlıyoruz. Çocuk festivalimize biz de İstiklal Mahallesi'nden başladık. Ümraniye'mizde çocuk olmak bir başka. Her şey çocuklarımız için. Bütün çocuklarımıza her yerde, her platformda değiniyoruz. Temmuz'un 17'sine kadar her hafta 3 gün boyunca bu festivali diğer parklarımızda da düzenleyeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler" dedi.

Çocuk Festivali'nde birbirinden eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerde interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer alıyor.

15 gün boyunca sürecek olan etkinlikler, 17 Temmuz Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi'ndeki Kumru Parkı'nda sona erecek.