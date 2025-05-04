Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti

Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Karadeniz Gecesi'nde özel gereksinimli gençlerin ve folklor ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

04.05.2025 23:42
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Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Karadeniz Gecesi'nde özel gereksinimli gençlerin ve folklor ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Ümraniye Belediyesi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Karadeniz Gecesi" etkinliği düzenledi. Etkinlik, özel gereksinimli gençlerin sergilediği Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla başladı. Sahneye çıkan gençler izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin devamında ise folklor ekipleri Karadeniz yöresine özgü dans gösterileriyle geceye renk kattı. Katılımcılar horon gösterileriyle coşkulu anlar yaşarken, salonu dolduran vatandaşlar da tempo tuttu. Organizasyona Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

"Belediyecilik sadece sokakları süpürmek değil, kaldırım yapmak değil, asfalt yapmak değil"

Organizasyonda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de genç olmak başka, ihtiyar olmak başka, yaşlanmak başka, bir başka diyoruz. Ümraniye, hakikaten sanatta, kültürde, sporla, her türlü etkinlikte, arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Belediyecilik sadece sokakları süpürmek değil, kaldırım yapmak değil, asfalt yapmak değil. Artık şehir kültüründe bu tür hizmetlerin, insanlara dokunabilmek, insanlara bir şeyler öğretebilmek, şehir hayatını güzelleştirmek… İşte bu folklor ekibiyle, yine bizim hocalarımızla birlikte, öğrencilerimizin birlikte yaptığı bir gösteri olacak. Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika

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