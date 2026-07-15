Burhaniye ilçesinde, umreye giden Belediye çalışanı Bekir Can vatandaşlara çorba ikram etti. Bekir Çan'ın Kocacami önünde yaptığı çorba ikramı ilgi gördü.
Burhaniye'de umreye giden Belediye çalışanı Bekir Can, Kocacami önünde çorba ikramı yaptı. Yüzlerce vatandaşa çorba ikramı yapan, Can, vatandaşlardan helallik istedi. Uğurlama törenine katılan Fuat Büke, umre seyahatinin 20 gün devam edeceğini anlatırken, umrecilere hayırlı yolculuklar diledi. - BALIKESİR
Son Dakika › Kültür Sanat › Burhaniye'de umre çorbası ilgi gördü - Son Dakika
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