Üniversite Öğrencileri Ebru Sanatıyla Kırsal Öğrencileri Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite Öğrencileri Ebru Sanatıyla Kırsal Öğrencileri Buluşturdu

06.05.2026 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da gönüllü üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullara ebru sanatı atölyesi düzenledi.

Batman'da gönüllü üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullarda okuyan öğrencileri ebru sanatıyla tanıştırıyor.

Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, kırsalda eğitim gören öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor.

Gönüllü 8 üniversite öğrencisi ve 4 akademisyenin katılımıyla Kavakdibi İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ebru sanatının incelikleri, amacı ve nasıl yapıldığı anlatıldı, ardından öğrencilerle birlikte ebru yapıldı.

İlk kez ebru yapan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

Kırsaldaki başka okullarda da kurulacak atölyelerle daha çok öğrencinin bu sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Daha fazla köy okuluna ulaşılması hedefleniyor

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Feza Keleş Şahbudak, AA muhabirine, üniversite olarak dezavantajlı bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Başta özel bireyler olmak üzere kırsaldaki öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüklerini anlatan Şahbudak, şöyle konuştu:

"Bu kez etkinlik için Kavakdibi köy okuluna geldik. Öğrencilerin sanatla buluşmasını sağlamak, belki ileride sanatçı olabilecek çocukların bu sanat hakkında fikir sahibi olmalarına katkı sunmak amacıyla ebru etkinliği düzenledik."

Şahbudak, Batman Üniversitesinin desteğiyle daha fazla köy okuluna ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"Çocuklar çok mutlu oldu"

Geleneksel El Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi İkranur Yanardağ da kırsalda yaşayan öğrencilerin sanatla buluşması ve mutlu olmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Yanardağ, kırsaldaki öğrencilerin merkezdeki akranlarına göre sanatla buluşma imkanlarının daha sınırlı olduğunu belirterek, "Köye gönüllü geldik. Birlikte ebru yaptık ve çocuklar çok mutlu oldu. Aralarında ileride çok iyi yerlere gelebilecek yetenekli öğrenciler de var. Onların yüzündeki mutluluk bizi daha da motive etti." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Nurcan Güneş ise etkinliğe gönüllü olarak katıldığını belirterek, çok mutlu olduğunu anlattı.

Güneş, "Öğrencilerin yüzündeki gülümsemeyi görmek, böyle bir projede yer almaktan dolayı memnuniyetimi artırdı. Bu tür projelere ilgim daha da arttı. İnşallah daha fazla köy okuluna ulaşıp, çocukları sanatla buluştururuz." dedi.

Köy okulunda eğitim gören öğrencilerden Sabri Erol de üniversite öğrencileriyle birlikte ebru yaptıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Rabia Demir de "İlk kez ebru yaptım. Güzel bir çalışma oldu. Köyümüze gelen üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üniversite Öğrencileri Ebru Sanatıyla Kırsal Öğrencileri Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:18:51. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencileri Ebru Sanatıyla Kırsal Öğrencileri Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.