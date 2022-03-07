Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi

07.03.2022 09:19
Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi

Bayburt'ta kültür sanat etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından "Sporfest" düzenlendi.

Bayburt'ta kültür sanat etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından "Sporfest" düzenlendi.

Üniversitenin Baberti Kampüsü açık amfi alanında gerçekleştirilen festival kapsamında halk oyunları, zumba, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar ile konser etkinlikleri gerçekleştirildi. Katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu gibi etkinliklerle amaçlarının salgın sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, yoğun ders temposuyla uğraşan öğrencilerin aynı zamanda stres atmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrenci topluluklarınca yapılan etkinlikleri önemsediklerini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin özellikle topluluk çatısı altında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları da oldukça önemli. Bu kapsamda üniversitemizde zengin bir sosyal etkileşim oluşturabilmek adına bu tür faaliyetlerimize bahar dönemi boyunca devam edeceğiz. Bu dönemde öğrencilerimizle birlikte planladığımız etkinliklerimizin bir tarafında eğlence içerikli faaliyetler olduğu gibi diğer tarafında ise öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler de yer alıyor."

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin üniversiteye değer kattığını dile getiren Türkmen, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere ve destek olan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi
Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi
Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta üniversiteliler festivalde eğlendi - Son Dakika


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