Üniversiteli kızlar otomobil tutkularını teknik eğitimle mesleğe dönüştürmek istiyor

Erzurum'da çocukluktan beri otomobil tutkusu olan 3 kız, meslek yüksekokulunda motor tamiri ile bakım onarımını teorik ve uygulamalı eğitimle öğreniyor.

Kentte farklı liselerden mezun Sıla Özdemir, Yağmur Doğan ve Dila Cemre Altuntaş, çocukluktan beri otomobile ilgi duydukları için üniversite tercihlerini Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan yana kullandı.

Okulun otomotiv teknolojisi programına bu eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran kızlar, teorik ve uygulamalı eğitimlere özveriyle katılıyor.

Tutkuları ve hedefleri de aynı olan kızlar, motor tamirini, bakımını ve onarımını en ince detaylarına kadar öğrenerek çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği sektörde yer alıp hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv teknolojisi programına 149 öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Programa son dönemde kızların ilgisinin arttığını belirten Nadaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devrim niteliğindeki açılımıyla Türkiye'nin yerli otomobili Togg üretiliyor. Erzurum'a da hibrit otomotiv bölümlerinin açılmasını arzuluyoruz. Gençlerin buna talebini görüyoruz. Her alana kadın elinin değmesi güzel."

Nadaroğlu, organize sanayi bölgesiyle işbirliği yapıp mesleki eğitimi entegre ederek gençlere daha fazla iş olanağı sağlamayı ve bu bölümlerin daha fazla tercih edilmesini amaçladıklarını vurguladı.

"Okul bittiğinde usta olabilecekler"

Okulun otomotiv ve makine programında öğretim görevlisi Soner Gök de son yıllarda kızların da otomotiv bölümünü tercih ettiğini dile getirdi.

Kız ve erkek öğrencilerin uyum içinde çalıştığını anlatan Gök, "Çok fiziki iş olduğunda erkek öğrenciler kızlara yardım ediyor. Öğrencilere otomobil motorlarının tüm parçalarını söküp arıza, onarım ve değişim gibi konuları gösteriyoruz. Öğrenciler motorların bakım periyotlarını, yağ ve antifriz özeliklerini ve hidrolik aksamlarını tüm detaylarıyla öğreniyor. Dönem sonuna doğru motorları sökme yöntemi ve arıza gibi tüm işleri yapacaklar. Okul bittiğinde usta olabilecekler." diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Özdemir de küçüklüğünden beri arabalara ilgi duyduğunu, okuduğu bölümde kendisini geliştirmek istediğini ifade ederek, "Bu bölümden sonra motor ustalığına geçiş yapmayı planlıyorum, hayalimdeki motor ustalığı mesleğini gerçekleştireceğim." dedi.

Farklı bölümleri de tercih etme imkanının olduğunu dile getiren Özdemir, bölümde okumaktan mutlu olduğunu, ön yargıları yıkarak hayatına devam ettiğini söyledi.

"Sanayiden teklif gelirse asla reddetmem"

Yağmur Doğan da "erkek ve kadın işi" diye bir şeyin olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Otomobil sektörüne kadın eli değmeli. Formula yarışlarını çok seviyorum, arabalara ilgim olduğu için bölümü yazdım, pişman değilim. Bir bayide kontrolcü olarak çalışabilirim, işi tamamen öğrendikten sonra sanayiden teklif gelirse asla reddetmem. Otomobil tutkum vardı, tutkusu olmayanların burada işi olmaz."

Dila Cemre Altuntaş ise babası, kuzeni ve kardeşleriyle arabalarla uğraştığını anlatarak, "Bu iş tutkuya dönüştü. Sevdiğim işi yapmak istiyordum, bilerek bütün tercihlerimi otomotiv üzerine yaptım. Hedefim, sanayide iş yeri açmak." ifadelerini kullandı.