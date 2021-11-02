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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu - Son Dakika

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu

02.11.2021 17:01
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.

Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i makamında ziyaret etti.

Öncel'in 4. doz Kovid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren Tatlıses'e sağlık çalışanları aşı yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür." paylaşımında bulundu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu

İbrahim Tatlıses, COVIRAN Bereket, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 4. doz Kovid-19 aşısını İzmir'de oldu - Son Dakika
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