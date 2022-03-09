Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti - Son Dakika
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Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti

09.03.2022 00:53

Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti.

Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti

ANKARA - Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3 " defilesi Ankara'da gerçekleşti. Defilede Ahmet Özceyhan'ın Osmanlı saray giysileri, kaftan ve Türk el sanatlarının seçkin örneklerinden oluşan sırma işli ile yöresel ve çağdaş giysiler modaseverlerle buluştu. Defile öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Özceyhan, "Dünyanın pek çok yerinde Türkiye'yi en güzel ve en çağdaş şekilde tanıtmaktan son derece bahtiyarım. Dünya kadınları içinde en çalışkan en zarif en şık Türk kadınları. Dünyanın her yerinde Türk kadınlarının el sanatlarını altın sırmalarını iğne ve mekik oyalarını göstermekten çok mutluyum. Japonya'dan Amerika'ya kadar Türk kültürünü tanıtmak beni çok mutlu ediyor. Bu tasarımları yaparken çok uzun zamanlar uğraşıyoruz. Altın sırma bir ceketi işlemek için zaman zaman iki tane kadın 6 ay uğraşıyor. Dünya Kadınlar Günü'nü de en derin sevgilerimle ve büyük bir coşku ile kutluyorum" dedi.

Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın ANATOLİA 3 defilesi Ankara'da gerçekleşti
Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın ANATOLİA 3 defilesi Ankara'da gerçekleşti
Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın ANATOLİA 3 defilesi Ankara'da gerçekleşti

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Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Altın, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın 'ANATOLİA 3' defilesi Ankara'da gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın "ANATOLİA 3" defilesi Ankara'da gerçekleşti - Son Dakika
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