Ünye\'deki Ayanikola Adası\'nda restorasyon çalışmaları sona yaklaştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntılarıyla dikkat çeken Ayanikola Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi yapı, özgün dokusu korunarak restore ediliyor. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla tarihi alanın yeniden işlev kazanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında tarihi yapı ve çevresindeki duvarlar sağlamlaştırılarak derz uygulaması gerçekleştirildi. Kilise kalıntısının çevresine ahşap basamaklardan oluşan gezi alanı oluşturulurken, adanın karşısındaki kara üzerinde de tarihi yapıya bakan ahşap platform yapıldı. Ekiplerin ahşap bölümlerde boya ve çevrede peyzaj çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Ayanikola Adası'nın daha estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması, Ünye'nin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.