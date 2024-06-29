Urartu Kıyafetleri Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Urartu Kıyafetleri Gün Yüzüne Çıkarıldı

Van'da faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsü, 3 bin yıl öncesine ait Urartu Medeniyeti'nin kıyafetlerini gün yüzüne çıkardı. Enstitü, Urartu motiflerini kıyafetlere işleyerek tarihi yaşanır hale getirmeyi amaçladı. Ayrıca, Urartu motiflerinin yer aldığı kilimler de dokundu.

29.06.2024 14:28
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Urartu kıyafetleri gün yüzüne çıkarıldı

VAN - Milli Eğitim Bakanlığı Ömür Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Van'da kurulan Olgunlaşma Enstitüsü, 3 bin yıl önceki Urartu Medeniyetinin kıyafetlerini gün yüzüne çıkardı.

İpekyolu ilçesinde 2019 yılında faaliyete başlayan Van Olgunlaşma Enstitüsünde, tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarılıyor. Kurulduğu günden bu yana Urartu motifleri konusunda çalışma başlatan enstitüsü, son olarak bu motifleri kıyafetlere işledi. Geçmişin izlerini taşıyan kıyafetlerin sergilendiği sergi ise yoğun bir ilgi gördü.

"Tarihi yaşanır hale getirmek istedik"

İHA muhabirine konuşan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, enstitüsünün açıldığı ilk günlerde bir Urartu projesi yaptıklarını belirtti. Proje kapsamında Urartu motiflerinin gündelik hayata uyarlanmasının önemli olduğunu ifade eden Evliyaoğlu, "Bunun için ilk olarak saha çalışması yaptık. Ayanis Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Van Kalesi ve Toprakkale kazılarında elde edilen çalışmaları inceledik. Elde edilen motifleri ürünlerimizin üzerine döktük. Böylece tarihi yaşanır hale getirmek istedik" dedi.

Öte yandan Urartu kıyafetleri tasarlayan Van Olgunlaşma Enstitüsü, aynı zamanda Urartu motiflerinin yer aldığı kilimleri de dokudu.

Kaynak: İHA

Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Urartu Kıyafetleri Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika

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