Ürgüp'te Bağ Bozumu Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ürgüp'te Bağ Bozumu Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ürgüp\'te Bağ Bozumu Festivali Coşkuyla Kutlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Festivalde bağcılığın bölge için önemi vurgulandı ve yöresel ürünler sergilendi.

07.09.2024 19:46
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından "52. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi.

Üç Güzeller mevkisindeki festival alanında düzenlenen etkinlik, Gürcistan Halk Korosu ve Ürgüp Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, bağcılığın bölge açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bağcılığın bir kültür olduğunu belirten Karaalioğlu, "Bu kültür, bölgemize sosyal ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu etkinlik sadece tarım festivali değil, dostlukların pekiştiği bir kültür festivalidir. Tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte bu etkinlikte bölgemizi öne çıkaracaktır." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise festivalin sosyal ilişkileri güçlendirmesi ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin nice yıllar devam etmesini dileyen Arı, "Bu etkinlik, yerel halkın, tarihi, kültürü ve bağcılık geleneğine olan tutkusunun yanında bölgemize gelen turistlerin ilgi gösterdiği bir festivaldir. Bu şehir, dünyanın en romantik, mistik şehridir. Deniz turizmini dünyanın her yerinde bulabilirsiniz ama Kapadokya'yı sadece Nevşehir'de bulabilirsiniz. Bu yüzden turizmi ile tarımıyla kıymetli bir yer." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul da bütün çiftçilere kolaylık ve bereket diledi.

Festival alanındaki stantlarda, ilçeye bağlı köylere ait yöresel ürünler sergilendi, pekmez kaynatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ürgüp'te Bağ Bozumu Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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