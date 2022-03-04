Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu

04.03.2022 09:41

Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştuİSTANBUL Üsküdar Belediyesi tarafından, ikincisi gerçekleştirilen 'Minyatür Yarışması Sergisi' Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla sanatseverlere kapılarını açtı.

Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi tarafından, ikincisi gerçekleştirilen 'Minyatür Yarışması Sergisi' Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla sanatseverlere kapılarını açtı. Yarışmada dereceye giren eserlerin sanatçılarına ödülleri verildi.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Bağlarbaşı'nda '2. Minyatür Yarışması Sergisi' açılışı dün gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Üsküdar Minyatür Yarışması'nın, Üsküdar kültürünü ve Üsküdar'da yaşamı, Üsküdar'a dair motifler ile ortaya koyması hedeflendi.

Geçmişten günümüze önemli bir sanat merkezi olan Üsküdar'a ait zengin kültürel ve tarih birikimi gelenekli sanatlardan olan minyatür aracılığıyla ortaya koyulan birbirinden eşsiz eserler kıyasıya yarıştı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergi, kurdele kesimi ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından sanatseverlere kapılarını açtı.

Birbirinden eşsiz eserler yarıştı, dereceye giren eserlere ödül yağdı

Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Minyatür Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada, birinci olan Gülşen Eryüksel'e 20 bin TL, ikinci Gülşah Bayazıt'a 15 bin TL, üçüncü Semra Sayitoğlu'na ise 10 bin TL para ödülü verildi. Mansiyon ödülü olarak ise 5 bin TL ödül verildi.

Etkinlikte açılışı yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Minyatür özel bir sanat, çok farklı bir sanatın önemli bir dalı ve hiç vazgeçemediğimiz bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin birbiriyle bağlantılı olması adına önemli bir vazifeyi, görevi de icra eden bir sanat dalıdır. Bir perspektifi yoktur. Döneminin ressamıdır, tiyatrocusudur, tiyatrosudur, sinemasıdır. Adeta o dönemi bize anlatan önemli bir dilidir, o dönemin eseridir diyebiliriz. Dolayısıyla bu minyatür sanatı Osmanlı zamanında uzun yıllardan beri belirli dönemlerde ve belirli yerlerde, mekanlarda yaşamıştır. O mekanlardan birisi de Üsküdar'dır. Zaten Üsküdar'ımız gelenekli sanatların adeta yeridir, yurdudur, yatağıdır." dedi.

Yarışmada 2 defa üst üste birinci olan Gülşen Eryüksel, "Mutluyum. Bu sene ikinci kez Üsküdar Minyatür Yarışması'nda birincilik aldım. 12 yıl önce başladım bu sanata. Tabii gönül vermek lazım öncelikle. 2 yıldır Üsküdar'ı yaşıyorum onu çalışırken. O yüzden mutluyum. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Bu sene geçen yılkinden çok daha heyecanlıyım aslında." şeklinde konuştu.

Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da '2. Minyatür Yarışması Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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