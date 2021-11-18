Üsküdar'da alkol farkındalık sergisine gelenler şişenin dibini gördü - Son Dakika

Üsküdar'da alkol farkındalık sergisine gelenler şişenin dibini gördü

-Alkole karşı farkındalık için 'Şişenin Dibi' sergisi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL - Alkol Bağımlılığı Farkındalık Haftası kapsamında, Üsküdar'da Şişenin Dibi sergisi düzenlendi. Sergide duvara koyulan alkol şişelerinin dibine bakanlar, alkolün zararları hakkında sosyal mesajlar ile karşılaştı.

Alkol bağımlılığının korkunç ve sarsıcı yüzünü ortaya koymak, alkolün insan ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek için Yeşilay ve Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar'da 'Şişenin Dibi' sergisi düzenlendi. Sergi kapsamında duvara monte edilen alkol şişelerine bakanlar, şişelerin dibine yerleştirilen alkole karşı sosyal farkındalık mesajları işle karşılaştı.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Şişenin Dibi sergisi, Alkol Bağımlılığı Farkındalık Haftası dolayısıyla 15- 21 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi binasında yer alan sosyal hizmet alanında sergileniyor olacak.

Sergiye katılan Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan sergi hakkında; "Yeşilay olarak bağımlılık alanında toplam beş bağımlılıkla 101 yıldır mücadele ediyoruz. Burada bulunmamızın sebebi de bu beş bağımlılıktan biri olan alkolle ilgili. Bu platformda Üsküdar Belediyesiyle birlikte Başkanımıza, şişenin dibi sergimizi burada sergilememiz için bize tanıdığı imkan dolayısıyla çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok önemli bir sergi. Bu sergide amaç, halkımızda alkolle ilgili olarak farkındalık oluşturmak. Bu sergiyi yaklaşık dört, beş yıldır değişik platformlarda yürütüyoruz. Son derece etkileyici. Alkolün zararlarını, etkisini, toplum sağlığına etkisini gösteren bir sergi. Çok çarpıcı görüntüler var. Bu görüntüler içerisinde halkımızı bir nebze de olsa bu farkındalığı yaşatması açısından bu sergiye bekliyoruz. Bu sergiyle birlikte aslında birçok noktada bağımlılığa karşı gerekli duyarlılığı sağlamış oluyoruz. Aslında, alkolün buradaki en büyük etkilerinden biri alkolü kullanan kişinin sadece kendisine verdiği zarardan bahsetmiyoruz. Kendisine, çevresine, topluma büyük zararları ve etkileri var. Bu etkileri gösteren çok çarpıcı bir sergi bu anlamda. Bu sergiyi tüm vatandaşlarımızın dikkatle gelip gezmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.