Üsküdar'da 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliklerinin ilki başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Üsküdar'da 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliklerinin ilki başladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çocukların talebi üzerine 'Sokak oyunları' kapsamında 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliğini başlattı. Çengelköy Huzurtepe Sokak'ta düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

27.07.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da "Gezgin Oyun Parkı" etkinliklerinin ilki başladı

İSTANBUL - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 39 çocuğun imzası bulunan ve kendisine ulaşan bir mektupla "Sokak oyunları" talebini hayata geçirerek, "Gezgin Oyun Parkı" etkinliklerinin ilkini Çengelköy Huzurtepe Sokak'ta başlattı.

Üsküdar Belediyesi çocuk dostu ve oyun dostu uygulamalarını ve vizyonunu benimseyerek, bu vizyonun merkezinde şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun ve tasarım hizmetlerinde yeni bir örnek belirlemek amacıyla yaklaşık 39 çocuğun imzasının bulunduğu mektubun Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a ulaşması sonucunda 'Sokak oyunları' kapsamında 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliğinin ilkini Üsküdar Çengelköy Huzurtepe Sokak'ta başlattı. Etkinliğe Başkan Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Üsküdar'da yaşayan çocuklar ve aileleri katıldı. Çengelköy Huzurtepe Sokak üzerinde saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Üsküdar Belediyesi tarafından sokak üzerinde hazırlanan oyun alanlarında yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan ve mektupta imzası bulunan çocuklardan Hatice Kübra Yaşaryıldız, " İmza toplamak için bir defter hazırladık. Herkese imza toplatırdık. Mahallemizde park yapılsaydı daha iyi olurdu çocukların eğlenmesi için, bunun içinde imza topladık herkesten. Yetkili olan kişiye belgeyi verdik. Başkanımıza teşekkür ederim. Onu çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sinem Dedetaş, Çengelköy, Üsküdar, Çocuk, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliklerinin ilki başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 23:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da 'Gezgin Oyun Parkı' etkinliklerinin ilki başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement