Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine "Ayna" tutuldu - Son Dakika
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Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine "Ayna" tutuldu

10.05.2022 10:22

Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine "Ayna" tutuldu -İstanbul'un güzelliklerini yansıtan 'Ayna' tezhip sergisi kapılarını açtıİSTANBUL Eğitim ve kariyer hayatı boyunca tezhip sanatına gönül veren sanatçı Eda Funda Özkan'ın nadide eserlerinden oluşan Ayna Sergisi Üsküdar'da,...

Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine "Ayna" tutuldu

-İstanbul'un güzelliklerini yansıtan 'Ayna' tezhip sergisi kapılarını açtı

İSTANBUL Eğitim ve kariyer hayatı boyunca tezhip sanatına gönül veren sanatçı Eda Funda Özkan'ın nadide eserlerinden oluşan Ayna Sergisi Üsküdar'da, İstanbullularla buluştu. Sanatçının, İstanbul'un tarihi güzelliklerine ayna tuttuğu eserleri, tezhip sanatının inceliklerini yansıtıyor.

Üsküdar Belediyesi, eğitim ve kariyer hayatı boyunca tezhip sanatına gönül veren sanatçı Eda Funda Özkan'ın nadide eserlerinden oluşan Ayna Sergisi'ni İstanbullularla buluşturdu. Eda Funda Özkan'ın İstanbul'un tarihi mirasını yansıttığı eserlerini içeren Ayna Sergisi ile tezhip sanatının en ince detayları gözler önüne serildi. Her desenin İstanbul'un asırlar öncesine uzanan tarihi ile harmanlandığı eserlerden oluşan Ayna Sergisi, tezhip sanatının en güzel örneklerini ziyaretçilere sunuyor. Sanatçı Eda Funda Özkan'ın imzasını taşıyan eserlerden oluşan sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Sanatçı Eda Funda Özkan,"25 senedir geleneksel sanatlarla uğraşıyorum. Bunun yanında modern sanatlarla da eğitim aldım. Yurtiçinde, yurtdışında bir çok eser üretmeye çalıştım. İki salon halinde 25 yılın sonucunda ilk kişisel sergimi açmış bulunmaktayım. İsmini 'Ayna' koymamın sebebi herkesin bir parça bulacağı eserler yapmaya çalıştım. Gelip görmesi lazım izleyicilerin. Bir salonda tamamen klasik 16. yüzyıl tezhiplerine kadar dayanan bir sistemde, eski klasik üslubumuz var, diğer salonda da bunun modern yüzü var. Modern yüzünde tuvale yağlı boyalar çalışıldı. Geçmişten geleceğe bir bakış gibi yapmak istedim. O yüzden serginin ismi Ayna" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine Ayna tutuldu
Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine Ayna tutuldu
Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine Ayna tutuldu
Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine Ayna tutuldu

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Üsküdar Belediyesi, Eda Funda Özkan, İstanbul, Üsküdar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da, İstanbul'un tarihi güzelliklerine 'Ayna' tutuldu - Son Dakika


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