Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi - Son Dakika
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Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

27.04.2022 23:36
Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi Üsküdar'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan yapıda ışık gösterileri ve ayetler okundu.

Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

İSTANBUL - Üsküdar'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan yapıda ışık gösterileri ve ayetler okundu. 3D mapping gösterileri gece boyunca devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi'ni özel hazırlanan yapıda 3D mapping gösterisi ile 7 bölümlük hikayeyle anlattı. Giriş ve kapanış dışında 5 bölüm Kadir Suresi'nin 5 ayetine dayandırıldı. İslam Mimarisinde çokça kullanılan kemer ve pencere yapısından esinlenerek ortası ışıklarla güçlendirilen çift taraflı bir yüzey olarak tasarlananan yapıda 15'er dakikalık gösteriler gece boyunca devam edecek. Yapı içerisinde İslami desenlerle bezenen pencere görenleri mest etti. Yapı içinde görünen Kuran'dan çıkan ışığın tüm alanı kaplamasıyla çıkan Allah yazısı, izleyenlerin büyük ilgisini topladı.

Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi
Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi
Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi
Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da İstanbul'un tarihi silüeti önünde Kadir Gecesi gösterisi - Son Dakika
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