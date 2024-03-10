Üsküdar Üniversitesi'nde Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküdar Üniversitesi'nde Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi\'nde Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni'ni düzenledi. Törende, ÜSÇÖZÜM, TÜMBİFED ve TÜMBİKON işbirliğiyle birlikte çalışmalar gerçekleştirildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, konuşmasında kadın-erkek ayrımının değil, insanlığın olgunluğa erişememesinin sorun olduğunu vurguladı. ÜSÇÖZÜM Müdürü Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ise Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nın uygulandığını ve kadınların istihdam edilmesi ve iş hayatına hazırlanması konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti. Tören kapsamında birçok kadın isme ödül ve plaketler sunuldu.

10.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:06
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"Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni" Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen tören, Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) işbirliğiyle yapıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, insanlığın çözemediği konunun kadın-erkek ayrımı değil, olgunluğa erişememek olduğunu belirterek, "Günün birinde 'insan' sorununu çözersek biz kadın-erkek meselesini veya insanlığa dair başka bir takım sorunları konuşuyor olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Meselenin çözmek istenirken daha da irdelendiğine dikkati çeken Güngör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mesela 'kadınlarımız' derken, aslında sorunu çözmüyoruz. Ayrımcılığı daha da pekiştiriyoruz. Çünkü 'kadınlarımız' diyen de erkekler, kadını bağımlılık alanı içerisinde tutmaya devam ediyor. Belki hiddetle, şiddetle değil ama sevgiyle tutmayı tercih ediyoruz, ikna yoluna gidiyoruz. Kadın sevgi istemiyor, kadın ve erkek insan odaklı bir anlayışla tümüyle eşitlenmiş bir dünyada birlikte yaşamak istiyor. Kadının kapasitesini sorgulamaya gerek yok, kadın ve erkek aynı kapasiteye sahip. Yeter ki hepsine eşit fırsatlar verilsin."

ÜSÇÖZÜM Müdürü Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal da merkezde 2022'den bu yana hazırladıkları Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nı yürüttüklerini belirterek, "Üniversitemiz özelinde konuşacak olursak, kadın öğrencilerimizin istihdam edilmesi ve bunların takip edilmesi, kadınları iş hayatına hazırlama, iş yaşamına yönlendirme gibi pek çok amaç kapsamında faaliyetler yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Tören kapsamında, Ayla Algan adına kızı Sevi Algan, Demet Sabancı Çetindoğan, Demet Taner, Deniz Ülke Arıboğan, Esin Çelebi Bayru, İlkin Aydın, İoanna Kuçuradi, Lale Belkıs, Muazzez İlmiye Çığ, Nermin Abadan Unat, Nilüfer Narlı, Sakine Eruz, Semra Ünal, Suna Keskin, Tülin Barshan ve Türkan Kafadar'a ödül ve plaketleri sunuldu.

Kaynak: AA

Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar Üniversitesi'nde Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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