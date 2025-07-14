Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni

14.07.2025 21:40
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TİKA desteğiyle düzenlenen yaz okulunda 131 öğrenci sertifikalarını aldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulunun kapanış ve sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Köprü ile Ensar derneklerince düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, burada yaptığı konuşmada, 7-14 yaş arasındaki 131 öğrenciye eğitim programında sadece bilgi değil, sosyal sorumluluk ve paylaşma kültürü kazandırdıklarını söyledi.

Babayiğit, TİKA olarak eğitime yapılan her türlü desteğin ve yatırımın bir ülkenin geleceğine yapıldığı bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Bu yaz okulu projesi de bu anlayışla şekillendi. Genç zihinlerin gelişimine destek olmak, onların özgüvenlerini, sorumluluk duygularını artırmak, desteklemek bizler için büyük onurdur." dedi.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de özellikle milli ve manevi değerlerin öğretilmesi amacıyla Ensar Derneğiyle ortaklaşa 18 yıl önce başlattıkları projenin bu yılki ayağının son aşamasına gelmelerinin mutluluğunu paylaşarak, "Hem kişisel gelişim hem dini hem de medeniyet tarihi açısından çocuklarımızın kimliğine önemli etken olarak gördüğümüz yaz okulunun hayırlara vesile olmasını dilerim." diye konuştu.

Ensar Derneğini temsilen konuşan Bilal İbiş ise 12 öğretmen tarafından ders verildiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak, Siyer-i Nebi, adab-ı muaşeret, edebiyat gibi farklı farklı konular hocalarımız tarafından öğrencilerimize aktarılmaya çalışıldı." bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından 23 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenen yaz okulunda 131 öğrenci sertifikalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika

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