Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı - Son Dakika
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Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı

28.03.2022 18:58

Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı -Tiyatrolar gününde 'Oyuncu aranıyor' sahnelendi -Usta oyuncu Bilgiç, "Tiyatro perde kapanınca sizlerle başlayandır" Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve usta oyuncuların sahne aldığı 'Oyuncu aranıyor' tiyatro oyunu, Dünya Tiyatrolar gününde...

Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı

-Tiyatrolar gününde 'Oyuncu aranıyor' sahnelendi

-Usta oyuncu Bilgiç, "Tiyatro perde kapanınca sizlerle başlayandır"

DÜZCE - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve usta oyuncuların sahne aldığı 'Oyuncu aranıyor' tiyatro oyunu, Dünya Tiyatrolar gününde Düzce'de sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek vererek, 81 il turnesi başlattığı 'Oyuncu Aranıyor' tiyatro oyunu Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluştu. Usta oyuncu Ferdi Atuer, 39 yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan Bülent Bilgiç, İlknur Bozkurt, 90'lı yılların yüz akı Uhde Seçil Özçakmak, Tolga Öz, Aslı Kökçe'nin yer aldı. Kasım Uçkan'ın yazıp Orhan Kökel'in yönettiği 'Oyuncu aranıyor' adlı tiyatro oyununda eski bir film yapımcısı Hasan bey ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için bir tiyatro ekibi kurmak istediği, oyuncuların ücretlerini vermek için evini satışa koyduğunu fakat bir türlü satamadığını ve büro elemanı Kiraz hanımın desteği ve bir sponsorun parasal destek vermek için şart koştuğu oyunu komedi dili ile halka aktarmaya çalıştı. Tiyatronun ardından Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, "Bir birinden değerli kıymetli oyuncularımıza oynadıkları oyundan ötürü kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tiyatro perde kapanınca sizlerde başlayandır"

39 yıl aradan sonra sahneye çıkan usta oyuncu Bülent Bilgiç, tiyatroya katılanlara teşekkür ederek, "Dünya Tiyatrolar gününde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Tiyatro değişik hikayelerin değişik karakterler ile dekor ve kostüm ile birlikte sergilenen bir oyun değildir. Tiyatro perde kapandıktan sonra yani şimdiden sonra sizlerde başlayandır" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı
Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı
Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı

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Tiyatro, oyunlar, Turizm, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Usta oyuncular Düzce'de sahne aldı - Son Dakika


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