Usta oyuncular kampüste gençlerle buluştu, tecrübelerini anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği "Perdeden Kampüse Söyleşi 3" etkinliğinde tiyatro oyuncuları Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

15 yıllık köklü geçmişiyle dikkat çeken Gençlik Topluluğu bugüne kadar düzenlediği 160'tan fazla etkinlik ve ağırladığı 220'nin üzerindeki konukla faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi ile öğrenciler, tiyatro oyuncularına merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Tiyatroya başlama hikayesini anlatan Hakan Bilgin, "Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu olmasaydı tiyatroyla tanışmaz, tiyatronun insanları değiştirdiğine inanmazdım. Kendimi ifade edeceğim sahne üstünün, dünyayı değiştirmek için bir yer olduğunu bilmezdim. O zaman belki sıradan bir işletmeci veya muhasebeci olarak hayatıma devam ederdim. Tiyatroyu kendimi düzeltmek, kendimi daha iyi ifade edebilmek için kullanmaya çalıştım" dedi.

Öğrencilere deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulunan Hakan Bilgin, "Hayatta karşınıza çıkan engelin veya problemin bir duvar değil, bir merdiven olduğunu düşünmeyi başardığınız gün yürümeye, sonra da koşmaya başlıyorsunuz. Ama size bedava verilen hayatı; 'Ben niye Çarşamba'dayım?', 'Niye buradayım?', 'İstanbul'da doğsaydık ya!', 'Paris'te olsak iyiydi abi, Amerikalı ne yaşıyor?' diyerek harcadığınız sürece, elinizdekinin kıymetini bilmiyorsunuz. Trafik sıkışıp başka bir yoldan gidiyorsan, o yolda göreceğin bir şey vardır. Ona isyan ederek vakit geçirip, geç kaldığını düşünüp bir saat sonrasına odaklanırsan, o sokaktaki tabloyu kaçırırsın. Bilardocu Semih Saygıner şunu söyler: 'Başkası bilardoda topu atar, sayı olmadığı zaman isyan eder. Ben ise topu atarım, sayı olmadığı zaman topu izlerim; oraya niye gidiyor?' İşte o topu öyle bir takip ediyor ki, sonunda her yere ulaşıyor. Siz de hayatınızda başınıza gelen olumsuz bir şeyin neden olduğunu tespit ettiğiniz anda, resmen o dersin sınıfını geçmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Planların insanı kalıplara sokabileceğini ifade eden Yosi Mizrahi ise, "Plansız yaşayın derken serserilik yapın demiyorum o anın keyfini ve anlamını çıkartın. Çok fazla plan yaptığınızda kendinizi bir kalıbın içine sokmak zorunda hissediyor ve o çerçevede kalmaya çalışıyorsunuz. Bu durum sizi kodluyor. Biraz 'su akar yolunu bulur' mantığıyla yaşamak lazım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN