Usta oyuncular kampüste gençlerle buluştu, tecrübelerini anlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta oyuncular kampüste gençlerle buluştu, tecrübelerini anlattı

28.04.2026 17:22  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği "Perdeden Kampüse Söyleşi 3" etkinliğinde tiyatro oyuncuları Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

15 yıllık köklü geçmişiyle dikkat çeken Gençlik Topluluğu bugüne kadar düzenlediği 160'tan fazla etkinlik ve ağırladığı 220'nin üzerindeki konukla faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi ile öğrenciler, tiyatro oyuncularına merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Tiyatroya başlama hikayesini anlatan Hakan Bilgin, "Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu olmasaydı tiyatroyla tanışmaz, tiyatronun insanları değiştirdiğine inanmazdım. Kendimi ifade edeceğim sahne üstünün, dünyayı değiştirmek için bir yer olduğunu bilmezdim. O zaman belki sıradan bir işletmeci veya muhasebeci olarak hayatıma devam ederdim. Tiyatroyu kendimi düzeltmek, kendimi daha iyi ifade edebilmek için kullanmaya çalıştım" dedi.

Öğrencilere deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulunan Hakan Bilgin, "Hayatta karşınıza çıkan engelin veya problemin bir duvar değil, bir merdiven olduğunu düşünmeyi başardığınız gün yürümeye, sonra da koşmaya başlıyorsunuz. Ama size bedava verilen hayatı; 'Ben niye Çarşamba'dayım?', 'Niye buradayım?', 'İstanbul'da doğsaydık ya!', 'Paris'te olsak iyiydi abi, Amerikalı ne yaşıyor?' diyerek harcadığınız sürece, elinizdekinin kıymetini bilmiyorsunuz. Trafik sıkışıp başka bir yoldan gidiyorsan, o yolda göreceğin bir şey vardır. Ona isyan ederek vakit geçirip, geç kaldığını düşünüp bir saat sonrasına odaklanırsan, o sokaktaki tabloyu kaçırırsın. Bilardocu Semih Saygıner şunu söyler: 'Başkası bilardoda topu atar, sayı olmadığı zaman isyan eder. Ben ise topu atarım, sayı olmadığı zaman topu izlerim; oraya niye gidiyor?' İşte o topu öyle bir takip ediyor ki, sonunda her yere ulaşıyor. Siz de hayatınızda başınıza gelen olumsuz bir şeyin neden olduğunu tespit ettiğiniz anda, resmen o dersin sınıfını geçmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Planların insanı kalıplara sokabileceğini ifade eden Yosi Mizrahi ise, "Plansız yaşayın derken serserilik yapın demiyorum o anın keyfini ve anlamını çıkartın. Çok fazla plan yaptığınızda kendinizi bir kalıbın içine sokmak zorunda hissediyor ve o çerçevede kalmaya çalışıyorsunuz. Bu durum sizi kodluyor. Biraz 'su akar yolunu bulur' mantığıyla yaşamak lazım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Kültür Sanat, Gençlik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:46:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.