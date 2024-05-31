Ütü Tekniği ile Yapılan Soyut Resimler Sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ütü Tekniği ile Yapılan Soyut Resimler Sergilendi

Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen 'Herkes Resim Yapabilir' etkinliğinde, ütü tekniği kullanılarak yapılan soyut ve realist resimler sergilendi. Etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Kum sanatı ve pastel boya ile ütü yöntemi kullanılarak ortaya çıkan resimler, fakültenin duvarlarına asıldı. Etkinliğe Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın eşi Hülya Göktaş da katıldı. Proje koordinatörü Rüçhan Keçeci, etkinliğin amacının gençlerde oluşan travmanın sanatla atılmasına destek olmak olduğunu belirtti.

31.05.2024 16:59
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Ütü tekniği ile yapılan soyut resimler mest etti

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi'nde hayata geçirilen 'Herkes Resim Yapabilir' etkinliğinde bir çok teknikle soyut ve realist resimler yapılıp, sergilendi. Özellikle pastel boyanın kullanılarak ütü tekniğinin uygulandığı resimler beğeni topladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Topluluğu, tarafından geçirilen 'Herkes Resim Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci koordinesinde 'TÜBİTAK 1001 Projeleri" çerçevesinde hayata geçirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitim Fakültesi'ndeki düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci ve akademisyenler, kum sanatı icra ederek aynı zamanda, pastel boya ile kağıt üzerine ütü ile pres yöntemlerini kullanarak soyut resimler yaptı. Ortaya çıkan soyut ve gerçekli realist paspal türü fakültenin duvarlarına asıldı. Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın eşi FÜ Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, proje koordinatörü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çoklu sanat eğitimi ile anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirten proje koordinatörü Rüçhan Keçeci, "Bugün Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çok güzel bir etkinliğe katıldık. Etkinliğimiz FÜ Güzel Sanatlar Topluluğu'nun 'Herkes Resim Yapabilir' iddiasıyla yola çıktığı bir etkinlik oldu. İnsanlar hayal güçlerini şu an pastel boyalarla, ısı yardımıyla çok güzel soyut ve somut resimler haline dönüştürüyor. Aynı zamanda da kum sanatı ile kumla terapi yaptığımız bir sanatı da burada icra ediyoruz. Çok güzel katılım var. TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamı içerisinde depremden etkilenmiş kız çocuklarımıza yönelik de terapi amaçlı sanatla terapi yapıyoruz. Aynı şekilde beden eğitimi, dini eğitimler, sportif eğitimler de var. Bu amaç çerçevesinde gençlerde oluşan o travmanın atılması için biz de sanatla destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Resim Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Ahsen Azra Kara, " Proje çerçevesinde burada farklı tekniklerle arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Ütü ile pastel boya tekniğini, diğer tarafta da kum sanatı tekniğini kullanarak resim yapıyoruz. bu daha çok depremzede arkadaşlarımızı rehabilite etmek amaçlı yapılan bir projeydi. Herkesi de işin içerisine katmaya çalıştık. Sadece kalemle değil farklı teknikler de kullanarak herkes her şeyi yapabilir, diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar ise " Mühendislik Fakültesi dekanıyım, teknik bir alandan geliyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben de kendi yeteneklerimi keşfettim. Rüçhan hocamıza ve öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ütü Tekniği ile Yapılan Soyut Resimler Sergilendi - Son Dakika

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