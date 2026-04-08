Uyuşturucuya Karşı Tiyatro ile Farkındalık

08.04.2026 11:38
Erzurum Emniyeti, gençlere uyuşturucu zararlarını tiyatro ile anlatıyor, 5 bin kişiye ulaştı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü personeli, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sahneledikleri tiyatro oyunuyla özellikle gençlere uyuşturucunun zararlarını anlatıyor.

Uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesini operasyonlarla da aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen "Emniyetli Yarınlar Projesi" kapsamında hazırlanan çalışma, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal farkındalık kapsamında farklı bir yöntem sunuyor.

Proje çerçevesinde, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Aslan tarafından kaleme alınan "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahneleniyor.

Oyunda, farklı şubelerden 20 polis memurunun yanı sıra, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun da rol alıyor. Yöresel ağızla sahnelenen oyun, uyuşturucunun beklenmedik kişiler ve ortamlarda karşılaşılabilecekleri gözler önüne seriyor.

Oyunla şu ana kadar 5 bin kişiye ulaşıldı

17 Şubat'ta prömiyeri yapılan oyun, bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi tarafından izlendi. Oyunda ebeveynlerin çocuklarının hayatından haberdar olmalarının önemi özellikle vurgulanıyor. Ayrıca oyunun bazı bölümlerinde sahneye çıkan bir başkomiser, seyircilere doğrudan hitap ederek uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirici konuşmalar yapıyor.

Emniyetin bu dikkati çekici çalışması, hem gençleri bilinçlendirmeyi hem de toplumun tüm kesimlerinde uyuşturucuyla mücadele konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, oyunun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valisi dönemindeki onayı ile hayata geçtiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede polislerin sahada olduğunu vurgulayan Karaburun, "Bağımlılıkla mücadele noktasında her alanda sahadayız. Özellikle uyuşturucu bağımlılığında sadece sokak satıcılarını, zehrin üretilmesini, taşınmasını, saklanmasını ve kullanılmasını önlemek değil halkımızı bilinçlendirme ve bu alanda da ciddi çalışmalar yapmak için kolları sıvadık." dedi.

"1 kişiyi bile bu zehirden kurtarabilirsek mutlu ve bahtiyar hissediyoruz"

Ekibiyle uyuşturucuya "savaş" açtığını ifade eden Karaburun, şunları kaydetti:

"Tiyatro ve sanat vasıtasıyla halkımıza daha etkin şekilde ulaşarak bağımlılıkla mücadelede farklı yöntemleri kullanmak, denemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bunu yaptık. Bugüne kadar tiyatromuz yaklaşık 5 bin seyirciyle buluştu. Hali hazırda çalışmalarımız devam ediyor, oyunumuz sahneleniyor ve talebe göre diğer illerimize, üniversitelerimize ve halkımızın bütün kesimlerine oyunumuzu sahneleyeceğiz. 1 kişiyi bile bu zehirden ve bağımlılıktan kurtarabilirsek mutlu ve bahtiyar hissediyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız bunun için, sadece Erzurum'da kullanımı engellemek, taşınmasını, üretilmesini engellemek değil daha önleyici bilinçlendirme faaliyetleriyle bu alandaki mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

