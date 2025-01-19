Uzak Şehir Dizi Reyting Rekoru Kırdı

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KANAL D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', rekorlara doymuyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, son bölümüyle zirveye adını yazdırdı ve tüm kategorilerde birinci oldu. Mardin'de çekilen AyNa Yapım imzalı dizinin yeni bölüm başlamadan verilen özeti de Total hedef kitlede 8.38 reyting, 20.43 izlenme payı alarak izleyiciyi ekrana kilitledi.

Son 4 yıldan bu yana özet performansları arasında Total hedef kitlede birinci olan Uzak Şehir, son iki bölümüyle rakiplerini de geride bıraktı.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.