Uzak Şehir Dizi Reyting Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizi Reyting Rekoru Kırdı

Uzak Şehir Dizi Reyting Rekoru Kırdı

KANAL D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', son bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturdu. Dizi, Total hedef kitlede 8.38 reyting ve 20.43 izlenme payı alarak izleyicileri ekrana kilitledi.

19.01.2025 09:48  Güncelleme: 09:51
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KANAL D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', rekorlara doymuyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, son bölümüyle zirveye adını yazdırdı ve tüm kategorilerde birinci oldu. Mardin'de çekilen AyNa Yapım imzalı dizinin yeni bölüm başlamadan verilen özeti de Total hedef kitlede 8.38 reyting, 20.43 izlenme payı alarak izleyiciyi ekrana kilitledi.

Son 4 yıldan bu yana özet performansları arasında Total hedef kitlede birinci olan Uzak Şehir, son iki bölümüyle rakiplerini de geride bıraktı.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizi Reyting Rekoru Kırdı - Son Dakika

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