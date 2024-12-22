GELİN AYAKKABISINA İSİM YAZDI
Uzak Şehir'de oğlu için tek başına mücadele eden bir anneyi canlandıran Sinem Ünsal, dizinin son bölümünde düğün sahnesi için gelinlik giymişti. Sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi. Instagram hesabından hazırlık aşamalarını ve eğlenceli anların yer aldığı kareleri paylaşan Ünsal, hayranlarından yüzlerce yorum aldı. Gelinliğinin altına giydiği ayakkabısına ekip arkadaşlarının isimlerini yazarak düğün ritüellerini gerçekleştiren oyuncu kareyi "Ekibin bekarları elbette bu düğünden nasiplenecekti" notuyla paylaştı.
Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uzak Şehir Dizisinde Eğlenceli Anlar ve Düğün Sahnesi - Son Dakika
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