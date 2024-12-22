Uzak Şehir Dizisinde Eğlenceli Anlar ve Düğün Sahnesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisinde Eğlenceli Anlar ve Düğün Sahnesi

Uzak Şehir Dizisinde Eğlenceli Anlar ve Düğün Sahnesi

KANAL D'nin popüler dizisi 'Uzak Şehir'in setinden paylaşılan eğlenceli kareler gündeme geldi. Başrol oyuncusu Sinem Ünsal, düğün sahnesinde giydiği gelinlikle beğeni toplarken, sosyal medyada bu keyifli anları hayranlarıyla paylaştı.

22.12.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in setinden paylaşılan eğlenceli kareler çok konuşuluyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı AyNA Yapım imzalı Mardin Midyat'ta çekilen dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor. Yapımın başrol oyuncularından Sinem Ünsal, set arkasından renkli kareleri Instagram hesabından paylaştı. Alya karakterine hayat veren oyuncu, düğün sahnesi için giydiği gelinliğiyle beyaz kuğuya benzetildi.

GELİN AYAKKABISINA İSİM YAZDI

Uzak Şehir'de oğlu için tek başına mücadele eden bir anneyi canlandıran Sinem Ünsal, dizinin son bölümünde düğün sahnesi için gelinlik giymişti. Sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi. Instagram hesabından hazırlık aşamalarını ve eğlenceli anların yer aldığı kareleri paylaşan Ünsal, hayranlarından yüzlerce yorum aldı. Gelinliğinin altına giydiği ayakkabısına ekip arkadaşlarının isimlerini yazarak düğün ritüellerini gerçekleştiren oyuncu kareyi "Ekibin bekarları elbette bu düğünden nasiplenecekti" notuyla paylaştı.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisinde Eğlenceli Anlar ve Düğün Sahnesi - Son Dakika

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