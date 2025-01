Uzak Şehir\'in Son Bölümü Reyting Rekoru Kırdı

Kültür Sanat

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Cihan, kardeşi Kaya'yı Ecmel'den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken bir yandan da Sadakat'in 'kuma' meselesini çözmeye çalıştı. Temponun hiç bitmediği dizide, Cihan ve Alya'nın birbirlerine destek olması seyirciyi heyecanlandırdı.

Cihan ve Alya arasında çekim olduğuna inanan Mine, kıskançlık krizleri geçirdi. Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısının eşlik ettiği sahneler, izleyiciyi derinden etkiledi. Mardin semalarında uçurtma uçurulan sahnelerde Leman Sam'ın 'Daha Gidecek Yolumuz Var' şarkısı yüreklere umut işledi.

CİHAN'IN BAŞINDA 'KUMA' MESELESİ

Mardin'de çekilen AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir'in son bölümü yine seyirciyi ekrana kilitledi. Cihan bir yandan kardeşi Kaya'yı cezaevinden kurtarmaya çalışırken bir yandan da Sadakat'in Cihan'a çocuk doğurmak için eve getirdiği "kuma" meselesiyle uğraşmak zorunda kaldı.

"BENİ VURURSAN SENİ YAŞATMAZLAR!"

Dizinin en can alıcı sahnelerinden biri Cihan'ın Sadakat'in zorla getirdiği Zeynep'i köyüne göndermek istemesiydi. Zeynep'in ailesi onu almaya geldiği sırada Zeynep Alya'nın eline bir not sıkıştırdı. Notta "Abla ailem beni öldürecek yardım et" yazıyordu. Alya bunu üzerine bir hışımla Zeynep'in peşine düştü. Babası Zeynep'i öldürmek isterken silahın önüne atlayan Alya'nın "Ben Cihan Albora'nın karısıyım, beni vurursan seni yaşatmazlar" demesi Cihan'ı da harekete geçirdi. Tüm bu konuşmaları duyan Cihan, Alya'nın bu tavrından sonra Zeynep'i alarak konağa döndü.

TESELLİ ALYA'DAN

Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel, Zerrin'i yalan ifade vermek için zorladı. Zerrin kalbinin sesini dinleyip Kaya'nın aleyhine ifade vermedi. Sedat'ın konuşmasıyla

Kaya'nın tutuklanması Cihan'ı yaraladı. Alya'nın onu teselli etmesiyle ikili arasında yakınlaşma yaşandı.

MAHMUT CEVHER SÜRPRİZİ!

'Uzak Şehir'in kadrosuna bu hafta, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Mahmut Cevher dahil oldu. Cevher, dizide 'Mahmut Ağa' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

NARE VE ŞAHİN'DEN DUYGUSAL ANLAR

Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde, Nare, Şahin'e "Sen ailen gibi intikam almaya çalışmadın" diyerek ona teşekkür etti. Şahin ise "Ben onların aşklarına kıyamam" diyerek tarafını belli etti. Bu sözlerin ardından Nare, uzun süre Şahin'e sarılarak o anın hiç bitmemesini diledi. Ancak bu duygusal an, Demir tarafından fotoğraflandı ve Özkan'a gönderildi. Özkan, fotoğrafları gördüğünde adeta deliye döndü.

KAYA VE ZERRİN BİRBİRLERİNİ BIRAKAMIYOR

Alya'nın Kaya ve Zerrin'i görüştürmesi üzerine duygusal anlar yaşandı. İkilinin sarılmaya doyamadıkları o anlarda Kaya, "Çıkacağım ve seni bırakmayacağım" diyerek söz verdi. Kaya ve Zerrin'in bu duygusal sahnesi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

İZLEYENLERİ EKRAN BAŞINA KİTLEDİ!

Uzak Şehir, dün gece yayınlanan son bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyerek zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. TOTAL izleyici grubunda 14.34 reyting 35.70 izlenme payı, AB Kategoride 10.08 reyting 27.59 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 13.49 reyting ve yüzde 32.55 izlenme payı alan Uzak Şehir, tüm kategorilerde birinci olarak zirveye yerleşti.

SOSYAL MEDYA FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Uzak Şehir', dün akşamki bölümüyle X platformunda yine çok konuşuldu. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran dizi, izleyicilerinin binlerce tweet'iyle gündemi sarstı. Özellikle #UzakŞehir etiketi, trend listelerinde uzun süre kalmayı başardı.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.