Galatasaray\'da Barış Alper sürprizi! Yerine kimin geleceği belli oldu

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılabilir. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, menajeri aracılığıyla Avrupa'dan iki kulüple temas kuran milli futbolcu, transfer görüşmeleri için kulüpten resmi izin istedi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta 14 gol ve 6 asist üreten Barış Alper için yönetimin 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Bu rakamın gelmesi durumunda oyuncunun satılmasına yeşil ışık yakılacak.

YERİNE GELECEK İSİM: GEORGES MIKAUTADZE

Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıklı olan sarı-kırmızılılar, alternatifini şimdiden belirledi. İddiaya göre Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze için girişimlere başladı.

24 yaşındaki Gürcü futbolcunun piyasa değeri 22 milyon euro. Galatasaray cephesi, Lyon'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları koz olarak kullanarak transferi daha uygun bir bonservisle bitirmeyi hedefliyor.

MİKAUTADZE'NİN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol ve 11 asist kaydeden Mikautadze, hem kanatta hem de ileri uçta görev alabiliyor. Dinamik yapısı ve skora katkısıyla dikkat çeken oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.