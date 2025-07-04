Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer rüzgarı şiddetli esmeye devam ediyor. Al Nassr'dan Jhon Duran'ı İstanbul'a getirerek taraftarı heyecanlandıran sarı lacivertliler, şimdi de Fransa Ligue 1'in yıldızlarından Evan Guessand için harekete geçti.

Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho, 24 yaşındaki oyuncuyla doğrudan telefonda görüştü. Portekizli hoca, Guessand'a "Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum" diyerek projedeki yerini net şekilde aktardı. Bu sözlerin ardından Guessand'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Evan Guessand

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Fildişi Sahilli oyuncunun kulübü Nice, genç yıldız için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşürmek için yoğun temaslarını sürdürüyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı lacivertliler bu transfer için son derece istekli ve kararlı.

GEÇEN SEZON PARLADI

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Evan Guessand, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 42 maçta 13 gol, 10 asist kaydetti. Hücumun her bölgesinde görev alabilen dinamik yapısıyla dikkat çeken Guessand, Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri doğrultusunda kilit rol üstlenebilecek potansiyele sahip.



