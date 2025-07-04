Türkiye\'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Konya'da satılan küflü bir peynirin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bu peyniri bir lezzet mirası olarak överken, kimileri ise sağlığa zarar vereceği gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.

"KONYALI OLMAYAN KIYMETİNİ BİLEMEZ"

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Konyalı olduğunu belirten bazı kişiler, "Konyalı olmayan bu peynirin kıymetini bilemez. Lezzeti tartışılmaz" yorumuyla peyniri savundu. Övgülerde bulunanlar, bu tür peynirlerin geleneksel yöntemlerle yıllardır tüketildiğini ve lezzetinin eşsiz olduğunu dile getirdi.

"BUNU NASIL YİYORLAR?"

Ancak peynire yönelik eleştiriler de aynı ölçüde sert oldu. Bazı kullanıcılar, "Bunu nasıl yiyorlar? Üzerindeki bakteriden insan iki saate sağ çıkamaz" yorumunu yaparak, görüntülerdeki küfün sağlık açısından ciddi bir risk taşıyabileceğini savundu. Konya'da geleneksel yöntemlerle yapılan bazı peynir çeşitlerinde olgunlaşma sürecinde yüzey küfü oluşması zaman zaman normal kabul edilse de, bu tür ürünlerin denetimden geçip geçmediği ve sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı ise ayrı bir tartışma konusu olarak gündeme geldi.