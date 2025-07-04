Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

04.07.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 33 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet', 'haksız menfaat temin etme' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama yaptı.

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

"800 MİLYON TL'Yİ UHDELERİNE GEÇİRDİLER"

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi.

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

BAKLAVA KUTUSUNDAN 110 BİN EURO'LUK RÜŞVET ÇIKTI

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e ilişkin suçüstü operasyon, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği alkollü içki ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin Euro olduğu görüldü.

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

RÜŞVETİ ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor. Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin Euro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niyazi Nefi Kara, Yerel Haberler, Operasyon, Manavgat, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 45 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
09:37
Sigara zammı etiketlere yansıdı Bugünden itibaren geçerli
Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli
09:31
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
09:22
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
09:18
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
08:57
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
08:51
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 20:21:20. #7.13#
SON DAKİKA: Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.