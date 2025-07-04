İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 30 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 30 kişi tutuklandı

İzmir\'deki \'yolsuzluk\' operasyonunda 30 kişi tutuklandı
04.07.2025 18:01
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İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu toplam 30 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden 30'u hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 99'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu toplam 30 kişi tutuklandı.

Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SOYER VE ASLANOĞLU'NUN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken Soyer'in ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun polisteki ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili savunma yapan Soyer, "Vatandaşın cebinden az para çıkmasını hedefledik. Ancak müteahhitler eklenecek yüzde 20 oranını yeterli görmedikleri için kat maliklerinin çok daha ağır bedeller ödemesi durumu ile karşı karşıya kaldılar. Vatandaşın daha düşük bedeller ile inşaat yapabilmesi için kooperatifleşmeleri çözümünü ürettik. İZBETON yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır. Bayraklı bölgesinde uyguladığımız Halk Konut projelerinden ilham alarak ihalelere öncelikle İzBeton A.Ş.'yi sokmaya ve bu şirket adına kurulacak kooperatiflerle inşaatları yapmasına karar verdik.

Bu kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy birliğiyle aldık. 1018 konut yapılacak olan Örnekköy 3'üncü etabında 500 kişilik kooperatifle 500 hak sahibinin evlerinin yapılması hedeflendi. Hem Uzundere 3'üncü ve 4'üncü etabı İZBETON'un yapması için belediye meclisinden oy birliği kararı alındı. Sonrasında ise İZBETON tarafından kooperatiflere işin verilmesi benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemler, İZBETON adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır. Kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum. İZBETON tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlerde benim dahilim yoktur" dedi.

"İNŞAATLAR AĞIR DA OLSA DEVAM EDİYOR"

Soyer ifadesinin devamında Gaziemir ve Uzundere'deki projelerin ekonomik sebepler sebebiyle yavaşladığını kaydetti. Soyer, "Gaziemir 1'inci etapta ve Uzundere 3 ve 4'üncü etaptaki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının sebebi günümüzdeki ekonomik koşulların gerek enflasyonun artması gerekse de ham madde fiyatlarının sürekli artış göstermesi hayatın olağan akışında yapılacak işlerin yavaşlamasına sebep olmuştur. Ancak bu yavaşlama inşaatların bitmeyecek olduğunu anlamına gelmemektedir" diye konuştu. Soyer, Uzundere mağdurlarına kentsel dönüşüm bitene kadar kira yardımı yapıldığını ve olayda usulsüzlük olmadığını, bu olayda kimsenin kandırılmadığını ve inşaatların ağır olsa da devam ettiğini de söyledi.

"ZARARLARIN HİÇBİRİ KESİNLEŞMİŞ TESPİTLERE DAYANMAMAKTADIR"

İZBETON ile imzalanan tüm sözleşmelerin meclis onayından geçtiğini belirten Soyer, "Suçlamalarda ifade edilen zararların hiçbiri kesinleşmiş tespitlere dayanmamaktadır. Kira yardımı ile ilgili kararlar İZBETON tarafından değil Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar ile ilgili yapılmaktadır ve her sene güncellenmektedir. Ayrıca benimle ilgili sorumluluk atfedilen süreçler ne Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne de İZBETON Başkanı olarak şahsi sorumluluğum altında değildir. Tamamı meclis kararları ile yürürlüğe sokulmuş süreçlerdir" dedi.

"BELEDİYE İLE İZBETON ARASINDA USULSÜZLÜK YOK"

Kooperatif mağdurlarının şikayetleri sorulan Soyer, konu hakkında bilgisi olmadığını belirtip, "Kooperatif adına toplanan paraların ne yapıldığını bilmiyorum. Nerelerde harcandı, nerelere gönderildi bilmiyorum. Dile getirilen sorunlar kooperatif yönetimi ile üyeler arasında olan sorunlardır. Konunun benimle bir ilgisi yoktur. Bu beyanın nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur. Kooperatifte bahsedilen şahısları ve şirketleri bilmem. İnşaatların gecikmesinin temel nedeni oluşan ekonomik problemler ve artan maliyetlerdir. Kooperatiflerin günlük faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler kooperatiflerin yönetimlerinin sorumluluğundadır. Baştan beri izah ettiğim üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında yapılan işlemlerde bir usulsüzlük yoktur" diye konuştu.

"ULAMIŞ'IN KÖYÜNDE YAŞIYORUM"

'Nitelikli ya da niteliksiz dolandırıcılık' suçunun hanelerine girmeyeceğini belirten Soyer, şöyle devam etti:

"Yıllardır açılan kentsel dönüşüm ihalelerine kimsenim katılmaması nedeniyle ile sürgit sonuçsuz kalan kentsel dönüşüm hedefiyle aynı yolu takip etseydim bugün benim ifademin alınmasını gerektirmeyecekti. 20 yıl önce EXPO 2015 adaylığı genel sekreterliği sırasında tek imza ile milyonlarca dolar harcama yaptım. Ardından 10 yıl Seferihisar Belediyesi'nde ve sonraki 5 yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde milyarlarca liralık dev bütçeleri yönettim. Birçok bakanlıktan, birçok dev holdingden daha büyük paraları idare ettim. Halen Alsancak ya da Alaçatı Port'ta değil Seferihisar'ın Ulamış köyünün 900 metre kırsalında, 75 metrekare zemine oturan 2,5 katlı bir evde ikamet ediyorum. Mızrak çuvala sığmaz nitelikli ya da niteliksiz dolandırıcılık bu haneye sığmaz. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum."

"GÖZALTINDA KALMAM ADALETLİ DEĞİL"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde 1 yıl kooperatif başkanlığı yaptığını ve ibra edildiğini belirten Aslanoğlu, "Kooperatif başkanlığı yaptığım yerde, alt yüklenici olduğumuz dönemde, bizim de alt yüklenicimize iş vermek ihale değildir. Dolayısıyla ihaleye fesat karıştırma konusu ile ilgili suçlanamam. Sahte kooperatif kurmuş, oraya üyeler kaydetmiş, insanlara ev yapmayı amaçlamadan üye yapmış olsam ya da kaçmış olsam bu suçlamadan bahsedilebilir. Zaten tüm Türkiye'nin bildiği gerçek üyelerden ve gerçek yöneticilerden oluşan bir kooperatif vardır. Ayrıca mühürlenene kadar inşaat da yapılmıştır. Ben bu kooperatifte sadece 1 yıl süre ile kooperatif başkanı olarak görev yaptım. Ben ayrıldıktan sonra da yeni yönetim tarafında ibra edildim. Ayrıca ben bıraktıktan sonra da inşaatlar devam etmiştir. Dolandırıcılık konusu yoktur. İnşaatın gecikmesi de hukuk davalarının konusudur. Her bir vatandaş alacaklı olduğunu düşündüğü konularda hukuk davası açabilir. Hakkımda açılmış hiçbir hukuk davası yoktur. Yargılanmaktan kaçmıyorum. Tüm bu olaylarda ceza soruşturması yapılacak ve gözaltı süreci uygulanacak bir konu yoktur. Gözaltında kalmam da adaletli değildir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 30 kişi tutuklandı - Son Dakika

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