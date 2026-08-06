Uzun, Kukla Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzun, Kukla Sanatını Yaşatıyor

Uzun, Kukla Sanatını Yaşatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filiz Çankaya Uzun, geleneksel Türk kukla sanatını tanıtmak için atölyeler düzenliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kukla ve butafor (tiyatro aksesuarları) sanatçısı olarak görev yapan Filiz Çankaya Uzun, hazırladığı kuklalar ve düzenlediği uygulamalı atölyelerle geleneksel Türk kukla sanatının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 10 yıldır kukla sanatı ile ilgilenen ve 2021 yılından beri Şehir Tiyatrolarında kukla ve butafor sanatçısı olarak çalışan 49 yaşındaki Uzun'un kukla sanatına ilgisi çocukluk yıllarında oyuncak kuklalarla başladı.

Ege Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu olan Uzun'un kukla sanatına profesyonel olarak yönelmesinde, oğlunun katıldığı bir aile etkinliği etkili oldu. Etkinlikte çocukların kuklalara gösterdiği ilgiden etkilenen Uzun, bu alanda üretim yapmaya karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de "kukla yapım sanatçısı" ünvanı verilen Uzun, şehir tiyatrolarında sahnelenen oyunlar için farklı tekniklerle kuklalar ve sahne aksesuarları hazırlamaya başladı.

Uzun, tiyatro prodüksiyonlarının yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere yönelik uygulamalı atölyeler düzenleyip, katılımcılara kukla yapım sürecini deneyimleme fırsatı sunarken geleneksel Türk kukla sanatını da tanıtıyor.

Hazırladığı kukla ve sahne tasarımlarıyla tiyatro oyunlarının görsel dünyasını zenginleştiren Uzun, eğitim çalışmalarıyla kukla sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 1000 kukla yaptı

Uzun, AA muhabirine, tiyatro prodüksiyonlarının yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere yönelik uygulamalı kukla atölyeleri düzenlediklerini, katılımcılara gölge kuklası, el kuklası ve ahşap kukla gibi farklı teknikleri uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce kişiye eğitim verdiklerini belirten Uzun, çocuk gruplarının çoğunlukla 30-40 kişiden oluştuğunu, atölyelerde üretilen kukla sayısının 1000'e ulaştığını ifade etti.

Uzun, kuklanın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, Karagöz, Hacivat ve İbiş gibi karakterlerin yalnızca eğlence unsuru olmadığını, aynı zamanda toplumsal olayları anlatan kültürel figürler olduğunu dile getirdi.

Hazırladığı gösterilerde geleneksel yöntemlerle çağdaş uygulamaları bir araya getirdiğini anlatan Uzun, "İnteraktif kukla atölyelerinde çocuklarla çeşitli konuları ele alıyoruz. Aslında çocuklarla tartışan ben değil, kuklam oluyor. Böylece hem çocuklarla daha güçlü bir iletişim kuruyoruz hem de kültürümüzden gelen kukla geleneğini günümüze taşıyoruz." diye konuştu.

Kukla bir iletişim aracı

Canlı kukla gösterilerinin çocuklar üzerindeki etkisinin ekran deneyiminden daha güçlü olduğunu belirten Uzun, dijital teknolojileri ise daha çok tanıtım ve arşivleme amacıyla kullandıklarını kaydetti.

Uzun, kuklanın yalnızca çocuklara yönelik bir sanat olarak görülmemesi gerektiğini, okul öncesi eğitimden psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda etkili bir iletişim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Kukla sanatının daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getiren Uzun, "Kuklayı gördüğümüzde aklımıza hep çocuklar geliyor. Oysa kukla her yaştan insana hitap eden, iletişimi güçlendiren çok önemli bir sanat dalı. Daha fazla tanıtılması ve hak ettiği değeri görmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çankaya, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzun, Kukla Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

12:15
Özgür Özel’e soğuk duş Yüzde 50 ile kazandıkları il, CHP’de kalıyor
Özgür Özel'e soğuk duş! Yüzde 50 ile kazandıkları il, CHP'de kalıyor
11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:22:01. #7.13#
SON DAKİKA: Uzun, Kukla Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.