Uzuncaburç Antik Kenti Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzuncaburç Antik Kenti Ziyaretçilerini Bekliyor

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Uzuncaburç Antik Kenti, yapılan altyapı ve tanıtım projeleri ile daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Tarihi kalıntılarının korunması ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, kentin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

06.04.2025 17:24
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Uzuncaburç Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve tarihi Milattan Önce 4. yüzyıla kadar uzanan Uzuncaburç Ören Yeri, yapılan düzenleme çalışmalarının ardından daha fazla ziyaretçiye ulaşmaya hazırlanıyor. Kentin en önemli turizm ve kültürel miras alanlarından biri olan antik kent, belediyenin altyapı çalışmaları ve tanıtım projeleriyle hak ettiği değeri görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uzuncaburç'un turizm potansiyelini artırmak için yolların iyileştirilmesinden çevre düzenlemesine, bilgilendirici tabelalardan tanıtım kampanyalarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdi. Tarihi alanın korunması ve ziyaretçilerin daha rahat bir deneyim yaşaması için bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, özellikle sosyal medya ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyerek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek için tanıtım kampanyalarına da ağırlık veriyor.

Tarihi Zeus Tapınağı, anıtsal kapılar, antik tiyatro ve sütunlu cadde gibi yapılarıyla dikkat çeken Uzuncaburç, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yalnızca bir ören yeri olmanın ötesine geçerek, kültürel mirasın korunup yaşatıldığı bir merkez haline geliyor.

"Amacımız, Uzuncaburç'u evrensel bir ören yeri haline getirmek"

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Okan Özdemir, yaklaşık beş yıldır kazı çalışmalarını Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu ile birlikte yürüttüklerini belirterek, bölgenin tarihi önemine ve yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Uzuncaburç'ta yürütülen kazı çalışmalarının temel amacının kentin korunması olduğunu belirten Özdemir, Anadolu'da bu kadar sağlam kalan antik kentlerin çok az olduğunu vurgulayarak, "Şu anda burada temel olarak kentin korunması üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş kentlere çok az rastlarsınız. Çoğu deprem veya başka doğal afetler nedeniyle harabe haline gelmiştir. Buradaki şansımız bu kentin ayakta olması. Sütunlar yaklaşık 2 bin 500 yıldır ayakta. Zaten bu tapınak, Anadolu'daki en büyük tapınaklardan biri olması unvanıyla biliniyor" dedi.

Uzuncaburç'u evrensel bir ören yerine getirmek adına çalışmaları genişlettiklerini kaydeden Özdemir, "Buradaki temel amacımız, bütün alanı koruma altına almak suretiyle yapıların konservasyonunu ve restorasyonunu sağlamak ve bunu bilimsel bir yaklaşımla, uzman kişilerle yaparak burasını evrensel bir ören yeri haline getirmek. Aynı zamanda burayı bir turizm destinasyonu olarak kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillere hem antik kenti hem de köyü birlikte bırakmak istiyoruz"

Kazı çalışmaları sonucunda Uzuncaburç köyünü ve antik kenti gelecek nesillere eş güdümlü aktarmak istediklerini ifade eden Özdemir, "Sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Antik Uzuncaburç kenti ile eski Uzuncaburç köyünün bir arada algılanabileceği bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, kentin girişinde üç Yörük evi restore edildi. Amacımız, gelecek nesillere hem antik kenti hem de köyü birlikte bırakmak" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi kazılara sponsorluk desteği sağlayarak bize büyük katkılar sundu"

Büyükşehir Belediyesi ile dört yıldır ören yerinin turistlerin uğrak noktası olması amacıyla protokol gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaklaşık 4 yıldır bir protokol anlaşmamız var. Bu protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi, alan yönetiminde projeler yapmak ve kazılara sponsorluk desteği sağlayarak bize büyük katkılar sundu" ifadelerine yer verdi.

Özdemir, yalnızca sponsor olmakla kalmayıp, kente gelen yolların ve kent meydanının Büyükşehir tarafından iyileştirilerek ulaşım konusunda kolaylık sağladığının altını çizerek, "Kentin modern yerleşiminin ortasında yani köyün meydanında bir çevre düzenleme projesi tamamlandı. Öte yandan 3 Yörük evinin restorasyon projeleri yapıldı, henüz uygulamaya koymadık ancak kaynak bulunduğunda devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzuncaburç Antik Kenti Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

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