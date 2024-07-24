Vakıf Haftası'nda gençler ecdat yadigarı eserleri gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vakıf Haftası'nda gençler ecdat yadigarı eserleri gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 'Vakıf Haftası' etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen gençler, tarihi ve kültürel değere sahip olan 'Ecdat Yadigarı' eserleri gezme fırsatı buldu. Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi, Karye Camii, Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Mihrişah Valide Sultan İmaretini ziyaret eden gençlere, tarihi mekanlardaki görevliler tarafından Türkiye tarihinde önemli yer tutan birçok eser hakkında bilgiler verildi.

24.07.2024 16:03
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 'Vakıf Haftası' etkinlikleri gerçekleşti

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan 'Vakıf Haftası' etkinlikleri bu yılda gerçekleşti. Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen geçler, 'Ecdat Yadigarı' kültür eserlerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan 'Vakıf Haftası' etkinlikleri bu yılda düzenlenen etkinliklerle gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen geçler 'Ecdat Yadigarı' kültür eserlerini gezdi.

Ecdat yadigarı eserleri yakından görme fırsatı buldular

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gençler, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi, Karye Camii, Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Mihrişah Valide Sultan İmaretini gezme fırsatı buldu. Böylece gençler, tarihi ve kültürel değere sahip olan ecdat yadigarı eserleri yakından görme fırsatı bulmuş oldular.

Düzenlenen etkinlikte gezilen tarihi mekanlardaki görevlilerce gençlere Türkiye tarihinde önemli yer tutan bir çok eser hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: İHA

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